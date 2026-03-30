台東打造飛盤交流盛會　「趣東盃」參賽人數成長四成

▲台東打造飛盤交流盛會。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

結合運動競技與在地文化特色的「2026 Chill East Cup 趣東盃」飛盤爭奪賽，將於4月4日至4月5日在台東縣立體育場舉行。主辦單位表示，本屆賽事延續首屆良好口碑，參賽人數較去年成長約四成，吸引來自全台各地隊伍報名參與，並有國外選手加入，為活動注入更多元的交流能量與國際氛圍。

台東縣體育會飛盤委員會指出，本屆賽事在競技之外，特別導入創新元素，首度規劃「菜園、果園、動物園」主題Dress Code，並結合得分加成機制，讓參賽隊伍透過創意裝扮參與競賽。此一設計不僅提升比賽趣味性，也降低傳統競技賽事的壓力，讓活動從單純勝負導向，轉為兼具互動與娛樂的運動體驗。

主辦單位強調，「趣東盃」核心目標在於打造友善交流的平台，讓飛盤愛好者齊聚台東，無論是具備經驗的選手或初次接觸飛盤的民眾，都能在輕鬆氛圍中參與活動、享受運動樂趣，進一步擴大飛盤運動的參與族群。

除賽事本身外，活動期間亦開放民眾免費入場觀賽，現場並規劃多元體驗攤位，提供近距離接觸飛盤運動的機會，提升民眾參與感與互動性，營造兼具觀賞與體驗的運動場域。

本次賽事得以順利舉辦，主辦單位表示，感謝多家企業與在地夥伴支持，包括The Vegan樂維根、Cheersjelly、台灣麒麟啤酒股份有限公司、Avier、iSODA愛蘇打、Jetlit、緩島民宿、協成米廠、舒跑S等單位共同投入資源，持續推動運動發展與地方連結。

台東擁有優越的自然環境與慢活氛圍，近年逐步發展為戶外運動的重要場域。主辦單位指出，「Chill East Cup 趣東盃」期望透過賽事舉辦，吸引更多民眾走進台東、認識台東，在運動與交流過程中累積多元體驗與深刻記憶。

主辦單位也邀請民眾於4月4日及5日前往台東縣立體育場觀賽，為來自各地選手加油，共同感受飛盤運動的活力，參與這場融合競技、交流與休閒的運動盛會。