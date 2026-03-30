金牌背後的「球荒」　萬和國中靠1800顆羽球續命

▲萬和國中羽球隊獲捐1800顆專業用球，解決訓練燃眉之急。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中萬和國中羽球隊長年被視為培育國手的搖籃，近期更在全國羽球團體錦標賽勇奪國中男子組金牌，展現「台中之光」的實力。然而亮眼戰績背後，卻出現訓練用球短缺的困境，在物價上漲壓力下，基層運動發展面臨現實考驗。

羽毛球消耗速度驚人，國中選手擊球力道成熟，一顆球往往不到10分鐘即因羽毛損壞無法使用。廖偉翔指出，現今羽球價格節節攀升，單顆價格幾乎等同一個便當，高階比賽用球更翻倍成長，對學校與家長形成沉重負擔。在每日訓練動輒消耗數十甚至上百顆的情況下，經費壓力不容小覷。

為緩解燃眉之急，廖偉翔媒合中華民國運動彩券經銷商公會，由理事長何昱奇捐贈5大箱、共1800顆專業比賽用羽球，總價值約20萬元，為球隊注入及時資源。何昱奇表示，體育發展須從基層扎根，唯有提供穩定資源，才能讓選手無後顧之憂地訓練，未來站上國際舞台、甚至挑戰奧林匹克運動會。

長期關注基層體育的江啟臣得知後，也特別到場關心，與地方各界共同見證這場「及時雨」。現場包括校方、家長會與體育界代表齊聚，展現地方對體育發展的高度重視。萬和國中羽球隊總教練鄭富寶表示，羽球的穩定度與飛行速度，是訓練控球與基本動作的關鍵，充足且品質穩定的用球，直接影響選手技術養成。

目前球隊已晉級全國中等學校運動會前八強，將於4月19日出賽爭奪獎牌，這批物資到位後，讓選手備戰更有信心。校長周鳳珠指出，學校採取雙軌策略，一方面結合民間資源補足耗材，另一方面積極向政府爭取經費，已獲百萬級補助，正著手改善體適能空間、建置重訓設備並翻新運動場地，導入更科學化的訓練環境。

從物資援助到制度支持，這份力量不僅補足球隊所需，更成為學生持續前進的動力。萬和國中去年摘下全國團體賽冠軍，今年持續朝蟬聯邁進。隨著新一批專業羽球到位，小將們也將帶著各界期待，於4月下旬赴嘉義出賽，全力衝刺，力拚再度站上榮耀舞台，讓台灣羽球在國際間持續發光。

▲江啟臣到場關心基層體育發展，與各界共同見證捐贈儀式。（圖／記者游瓊華翻攝）