【廣編】越南太陽富國航空　首航台北—富國島航線

▲越南太陽富國航空台北—富國島首航當天，重量級嘉賓齊聚。

圖、文／越南太陽富國航空提供

越南太陽富國航空（Sun PhuQuoc Airways）3月29日開闢台北（桃園）至富國島航線，每週飛航五班，使用A321neo全新航機營運。這也是該公司第一條國際航線，顯見其對台灣市場的重視。直飛、免簽證，加上母集團的既有資源優勢，成為台灣旅客的優質新選！

太陽富國航空首航儀式，邀請駐台北越南經濟文化辦事處代表黎光俊組長、Sun PhuQuoc Airways副總經理Trương Việt Cường、機場地勤代理天際服務公司楊國鼎董事長與擁有37年越南旅遊深耕經驗的台灣總代理「鴻毅旅行社」代表共同剪綵。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Sun PhuQuoc Airways副總經理Trương Việt Cường 指出，富國島為越南唯一全境免簽區。透過「台北－富國島」直飛航線，僅需約3小時50分航程，即可享有30天免簽證停留，大幅降低旅遊門檻與成本。

該島不僅榮獲《Travel + Leisure》評選為亞太三大最佳島嶼，更進駐逾45間全球頂級五星級酒店。隨著新航廈落成與2027年APEC高峰會加持，國際地位顯著提升。台灣總代理鴻毅旅行社執行董事蔡承廷表示，太陽集團將提供從空中到地面無縫接軌的尊榮服務，誠摯邀請旅客搭乘太陽富國航空，親臨這座天堂級旅遊勝地。

