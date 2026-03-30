台東縣公共自行車場站達120處　串聯山海城鄉建構綠色運輸網

▲台東縣公共自行車場站達120處。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣公共自行車建置再創重要里程碑，截至今年已完成120處場站設置，服務範圍涵蓋台東市區，山線延伸至卑南、鹿野、關山及池上，海線拓展至東河與成功，逐步串聯山海城鄉，形塑完整綠色運輸網絡。台東縣環保局表示，隨著場站布局逐步完善，不僅強化各交通節點間的連結，也為居民與旅客提供更便利、多元的移動選擇，展現推動低碳運輸的具體成果。

台東縣政府指出，公共自行車系統結合在地交通與觀光發展需求，兼顧日常通勤與旅遊體驗，已有效提升整體交通接駁機能。透過串聯鐵路車站、觀光景點及生活聚落，使交通服務更貼近實際使用情境，同時呼應台東慢經濟與永續發展方向，逐步打造兼具便利性與環境友善的交通環境。

環保局進一步說明，公共自行車使用成效已逐步顯現。統計顯示，今年2月份騎乘次數達48,309次，較去年同期21,217次成長約127.7%，年成長幅度超過一倍，顯示公共自行車已逐漸成為縣民日常通勤與觀光旅遊的重要交通工具。就熱門場站觀察，2月份以台東火車站2,766次居冠，其次為池上大波池2,125次及池上火車站1,836次，顯示鐵路接駁與生活圈使用需求穩定，山線與市區運量同步成長，整體運輸效益持續提升。

環保局呼籲，公共自行車不僅提升交通便利性，也具備減碳與環境永續效益，鼓勵民眾多加利用自行車取代短程汽機車移動，養成低碳出行習慣，共同降低交通碳排放。未來將持續精進營運管理與服務品質，並強化與台鐵及其他公共運輸工具的轉乘銜接，提升整體交通便利性。

同時也提醒民眾，如使用上有任何疑問，可至YouBike官網查詢或撥打24小時客服專線（089-219322）洽詢。