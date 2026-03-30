伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

▲ 伊拉克空軍一架運輸機被毀。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊拉克國防部30日表示，位於巴格達國際機場西側的穆罕默德阿拉空軍基地（Mohammed Alaa Air Base）於當地凌晨1時55分遭火箭彈襲擊，一架空軍安托諾夫132（Antonov-132）運輸機在攻擊中被炸毀，所幸未造成人員傷亡。

122毫米火箭彈襲擊 當局追查發射源頭

Fire on the tarmac of Baghdad International Airport.

An Iraqi Air Force Antonov An-32B was hit reportedly as a result of an attack attributed to pro-IRGC militants.



Impact #geoposted roughly at 33.25565, 44.23126



S:https://t.co/xePS2Vjgfn pic.twitter.com/92LujyW4Js — OSGINT (@posted_news) March 30, 2026

綜合BBC等外媒，伊拉克國防部聲明指出，襲擊者使用122毫米格拉德（Grad）火箭彈，發射地點位於首都巴格達郊區。當局嚴厲譴責這起「針對軍事設施及其防禦能力的懦弱犯罪行為」，現正評估損失情形，並追查火箭彈發射源頭。

敘利亞攔截無人機攻擊

此前，敘利亞官方通訊社當天稍早報導，敘利亞阿拉伯軍隊（SAA）成功攔截針對伊拉克邊境附近數個軍事基地的大規模無人機攻擊，軍方作戰指揮部稱已擊落大部分來襲無人機。

自美國與以色列2月28日對伊朗發動空襲行動以來，整個中東地區處於高度警戒狀態。這波行動至今造成逾1340人死亡，包括伊朗前最高領袖哈米尼。伊朗隨後展開報復，以無人機和飛彈對以色列及約旦、伊拉克等波斯灣國家美軍資產發動反擊。