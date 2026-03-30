科學家媽媽參戰！陳玥妗代表「台灣前進陣線」角逐嘉義市東區議員

▲陳玥妗（圖右）宣布參選嘉義市議員，打造永續溫情新嘉義 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市東區議員選戰再添強棒！由小民參政歐巴桑聯盟、時代力量、台灣基進及綠黨組成的「台灣前進陣線」，今日召開記者會，正式推薦曾於2024年立委大選斬獲逾六千票、展現堅實民意基礎的陳玥妗投入參選。

陳玥妗具備深厚專業素養，曾於中研院南部生技中心服務超過十年，目前深耕教育第一線擔任理化老師。除了科學家與教師身分，她更是一位在職場與家務間奔波的單親媽媽。陳玥妗感性表示，家中長輩是台灣首代草根民主實踐者，這份傳承讓她深信：「民主不只是投下一張票，更是關心鄉土的行動。」

「理想嘉義，越來越近！」 陳玥妗本次主打三大生活政策：

打造友善親子城市： 以母親視角出發，完善育兒支援與公共空間。

建立友善教育環境： 結合實驗教育經驗，為孩童教育與校園人權發聲。

推動人本交通： 改善鄰里交通困境，爭取行人與家長安心前行的權利。

面對東區「美女戰將」爭艷的討論，陳玥妗展現大器風範，強調外貌是恩賜但不應作為評價標準，回歸議員職責，她將帶著「科學家的嚴謹」與「母親的堅韌」，勤走鄰里聽見民心，成為市民在藍綠之外最優質的選擇。