小資也能吃星級　台中旅店業餐券優惠價創年度新低

▲台中金典酒店參與旅展，推出多項餐券與住宿優惠吸客。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

隨著春季旅遊熱潮升溫，國內旅展市場也提前開戰。台中金典酒店宣布將於4月24日至27日進駐台中國際會展中心，搶攻出遊與美食雙重商機。業者鎖定精打細算的旅遊族群與講究口感的老饕客群，推出多款餐券與住宿優惠，並同步開放線上旅展，讓無法到場的消費者也能搶先入手。

其中最受矚目的，莫過於館內人氣自助餐廳栢麗廳 Brasserie推出的餐券方案。餐廳以開放式廚房呈現當季現流海鮮、現切慢烤牛排與多國料理，上百道菜色搭配現做甜點，長年累積穩定客群。此次旅展主打「金典特惠餐券」買20送6，總價2萬3980元，換算每張最低約922元，價格下探年度低點；另有「買6送1」方案，適合小資族與好友聚餐使用，展現業者回饋市場的誠意。

▲豪華家庭房12坪，適合小家庭三~四人出遊。（圖／記者游瓊華翻攝）

針對講究用餐體驗的消費者，飯店也推出升等選擇，持餐券加價200元，即可升等至館內高檔餐廳享用套餐，包含蘿拉牛排館、金典鐵板燒與金園中餐廳，提升整體餐飲層次。此外，鎖定重視食材品質的老饕族群，也推出龍蝦與和牛無限放題餐券，主打高端食材一次滿足。

除自助餐外，館內各品牌亦同步祭出優惠，包含港式「烤鴨三吃」餐券、雙人早午餐與海鮮義大利麵套餐，從家庭聚餐到輕鬆小聚皆有選擇，滿足不同消費族群的用餐需求。

看準國旅市場回溫趨勢，業者也同步推出住宿優惠。「精緻客房住宿券」每張3199元，含早餐並可使用露天泳池與健身設施；「豪華家庭房住宿券」5499元，含4客早餐，平均每人千元出頭，主打親子出遊高CP值方案，吸引家庭客群提早規劃假期。

此外，線上旅展將於4月1日至30日同步開跑，讓全台消費者不受地點限制，也能輕鬆選購餐券與住宿產品。業者表示，隨著春季出遊需求升溫，結合旅展優惠與多元產品布局，有望帶動新一波旅遊與餐飲消費動能。

▲栢麗廳Brasserie提供當季現流海鮮、現切慢烤牛排、手工繽紛甜點等精選料理。（圖／記者游瓊華翻攝）