提升數位教學力　台東縣輔導團赴屏東、台南參訪拓展教學新視野

▲台東縣府帶領國教地方輔導團成員，展開為期三天的外埠參訪交流。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

在全球數位轉型浪潮推動下，台東縣積極發展數位學習與教學創新。為持續提升教育品質、深化教師數位教學實踐能力，台東縣政府教育處於25日帶領國教地方輔導團成員，展開為期三天的外埠參訪交流，走訪屏東縣及台南市多所具代表性的學校，聚焦數位學習應用與課中差異化教學策略，透過觀摩前瞻學校的實務經驗與創新作法，為台東教育注入新思維與發展動能。

參訪首站來到屏東縣潮和國小，該校為全台第4所獲得「蘋果傑出學校」認證的教育機構，在創新教學與科技應用領域表現亮眼。輔導團員實地觀摩楊宛容（國語文）、沈志平（英語文）、鍾宜軒（數學）及郭暄薇（自然）等教師分組公開授課，透過多元教學設計與數位工具整合，展現不同以往的課堂風貌，並於課後進行深度交流與專業對話，激盪教學火花。

第二天行程前往台南市教育局安定教師研習中心，深入了解台南推動「智慧學習城市」的政策方向，以及數位工具在課中差異化教學的實際運用。過程中，蔡宗瑞候用校長展示無人機與機器人等前瞻設備，並引導團員親自操作體驗，呈現科技融入教學的多元可能。隨後由歸仁國中吳家增校長、山上國小蘇耿義校長及均一教育團隊，分享差異化教學推動經驗與成果，讓團員更具體掌握教學轉型的關鍵做法。

第三天安排台南安順國小及新市國中實地走訪與觀議課。安順國小由謝仲威教師示範「數位四學」（學生自學、組內共學、組間互學、教師導學）融入教學流程，透過分組與任務差異設計，回應不同學生學習需求；和順國小陳孟訓主任則介紹數學數位遊戲平台的應用，強化學生學習動機。安順國小方建良校長亦分享以TPACK架構推動AI融入教學設計的實務經驗，展現學校在數位教學上的深厚能量。

在新市國中部分，學校以專才培育與數位自主學習並進，整體表現亮眼。公開授課中，鹽行國中王竣民組長示範「酷英網」融入差異化教學，安南國中陳盈全候用校長運用「均一教育平台」於數學教學，新市國中林宮后組長則展示「因材網」在課中應用，透過數位平台讓不同程度學生皆能在課堂中獲得成就感並持續進步，整體成果獲得輔導團高度肯定。

教育處長蔡美瑤表示，感謝屏東縣與台南市教育團隊熱情接待與經驗分享，讓此次參訪交流成果豐碩。透過實地觀摩與專業對話，不僅強化輔導團成員的教學視野，也為數位科技融入教學提供具體實踐方向。未來將持續優化縣內教學策略，推動教育朝向智慧化與創新發展邁進，逐步實現以科技賦能、深化學習的教育目標。