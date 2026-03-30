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台東縣召開3月道安會報　強化清明連假交通疏導與安全管理

▲台東縣召開3月道安會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東縣召開3月道安會報。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣115年3月份道路交通安全聯繫會報30日下午於縣府第一會議室召開，由縣長饒慶鈴主持，會中邀集台東縣警察局長林宏昇、副局長陳楨荃、各警分局代表、縣議會秘書吳瑛瑛及道安會報各小組成員共同與會，針對清明連續假期交通疏導與整體道路安全管理進行盤點與部署。

饒慶鈴於會中指出，交通安全為縣政推動的重要基礎工作，隨著清明連假將至，預期返鄉與觀光車潮將明顯增加，台9線、台11線及各大風景區周邊道路交通量勢必攀升。她要求各相關單位提前整備交通疏導機制，強化即時應變能力與資訊發布效率，並視實際車流狀況採取彈性管制措施，以維持交通順暢與行車安全。

會中亦強調，應持續精進交通工程與管理作為，營造安全、友善的用路環境，並配合中央推動人本交通政策，提升整體通行品質。針對近期鐵人三項及自行車等大型活動頻繁舉辦，縣府要求主辦單位落實自主管理責任，並由相關單位加強橫向協調與交通維持作業，確保活動順利進行且兼顧交通秩序。

台東縣警察局交通隊長吳昇忠於工作報告中表示，目前縣內道路整體通行順暢，且多數路段視距良好，但也因此駕駛人易產生鬆懈，出現超速、闖紅燈及機車未依規定兩段式左轉等違規行為；若再涉及酒後駕車，更易導致交通事故發生。未來除持續針對易肇事路段加強執法稽查外，也將透過電視媒體與平面宣導加強交通安全觀念，以提升整體防制成效。

此外，交通部預定於115年5月12日辦理114年度道路交通安全考評，且今年將採實地考評方式進行。縣府已要求各相關工作小組，包括工程、教育、執法、公路監理、宣導、綜合管考及砂石車安全管理等面向，提前完成資料整備與現場準備作業，力拚整體表現再創佳績。

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