伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

▲位於以色列里雄的一座海水淡化廠。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

伊朗與海灣國家衝突持續升溫，戰火首次波及科威特關鍵民生設施。伊朗30日空襲科威特大型發電與海水淡化廠，造成至少1名外籍勞工死亡，引發區域高度關注。卡達隨即強烈譴責，指相關攻擊違反國際法，並警告若關鍵基礎設施持續遭鎖定，恐衝擊高度依賴海水淡化的飲水供應，對整個波斯灣國家安全構成重大威脅。

綜合美媒《CNN》與外電報導，科威特電力部指出，位於當地的重要設施「杜哈西發電、海水淡化廠」（Doha West Power and Water Desalination Station）遭伊朗空襲，其中一棟服務大樓受損，造成1名印度籍工人死亡。相關單位已緊急派遣技術與應變團隊進駐，確保設施仍能維持基本運作。

衛星影像亦顯示，該設施核心區域出現明顯燒灼痕跡與濃煙，熱訊號延伸至沿海儲槽，顯示火勢規模不小。此為衝突爆發近一個月來，科威特海水淡化設施首度成為攻擊目標，被外界視為局勢升級的重要指標。

卡達外交部同日發表聲明，以最強烈措辭譴責伊朗，指其攻擊鎖定軍營、發電廠與海水淡化廠等關鍵設施，已造成軍方人員受傷，並明確違反國際法。卡達呼籲伊朗停止對「兄弟國家」的無端攻擊，強調將與科威特站在同一陣線，支持其維護主權與安全。

報導指出，海灣地區國家高度依賴海水淡化技術供應飲用水。科威特約90%的飲用水來自海水淡化，而遭襲的杜哈西設施更占全國產量近40%；卡達對海水淡化依賴度更高，達約99%。一旦相關設施遭大規模破壞，恐直接衝擊民生供水與國家安全。

此外，類似攻擊並非首次。巴林官員本月稍早曾透露，一架與伊朗有關的無人機曾損壞當地一座海水淡化廠，儘管未影響供水，但已引發區域警戒。另一方面，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Aragchi）亦曾指控，美方攻擊伊朗境內淡化設施，影響約30個村莊用水，但遭美國否認。

隨著衝突擴大，外籍勞工處境亦備受關注。《CNN》指出，來自南亞的移工在海灣經濟體系中扮演關鍵角色，但同時也是最脆弱的一群。國際勞工組織估計，阿拉伯國家約有超過2400萬名移工，在戰事升溫下，傷亡風險持續攀升。