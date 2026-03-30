下輩子「還願嫁現任嗎」　大票人妻曝1真心話：好老公也不要　

▲下輩子還願不願嫁現任老公，引發網友熱議。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

人妻真心話！一名女網友發問，大家「下輩子還會不會嫁現在的老公」，原本只是單純提問，沒想到掀出一票人妻坦言，關鍵不是老公本人，而是「婆家」，即使感情不錯，仍選擇不再續前緣，甚至覺得單身就好；但也有人甜回仍會選他，甚至希望更早相遇。

一名女網友曾在臉書社團《毒姑九賤婆媳討論區》發文，坦言自己突然很好奇，如果真的有下輩子，大家是否還會選擇現在的另一半，再走一次婚姻。她直言，這問題看似簡單，但其實很考驗婚後生活的真實感受，因此想聽聽大家的答案。

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下輩子還願意嫁？人妻吐苦水 婆媳成最大難題



近期該篇文章再度被挖出討論，不少人妻紛紛吐露心聲，直指最大關卡其實不是老公，而是另一半的原生家庭，「老公算很好的男人，雖然偶爾會發脾氣，但婚姻裡不是只有他，還有他家人+原生家庭教育，三觀這些如果沒法溝通，長期下來都是難磨合的」、「不會！特別是不會再選愚孝媽寶男」、「我很愛我老公，但是還是選不會，因為我超討厭他媽、他姊，除非媽姊換一個」、「除非他沒爹沒娘+繼承很多遺產」。

不過，也有另一派網友甜回，「會阿，但我老公應該不會想跟我下輩子還在一起」、「會，下輩子要早點相遇」、「會，神隊友怎麼可以放走！別想逃離我的魔掌」、「會，換我當老公」；同時也有部分人選擇回歸單身，「現在覺得單身真好」、「當然單身，嫁誰不是都要當外人」。