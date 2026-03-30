　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

有片／「末日血色天空」異象嚇壞遊客！澳西海岸萬物皆黑白、唯獨天血紅...　專家揭超自然真相

圖文／鏡週刊

末日降臨？澳洲西海岸「血紅天空」異象引發網戰。一段來自澳洲西海岸、猶如「末日電影」場景般的影片近日在網路上引起熱議。影片中，澳洲的天空呈現令人不安的血紅色，部分地區則籠罩在詭異的橘色光芒下，畫面中除了紅光，其餘物體幾乎縮減為黑、白、灰三色，顯得極不真實。不少網友驚呼：「這是火星還是世界末日？」

鯊魚灣露營區直擊：空氣詭異、萬物失去色彩

這段影片最初由澳洲鯊魚灣露營車公園（Shark Bay Caravan Park）分享。影片顯示，當地天空被徹底染紅，攝影者描述當時「外面非常詭異，到處都是灰塵」。最令人驚訝的是，由於光波影響，地面上的車輛與建築物在鏡頭下呈現出褪色般的單色調，彷彿整片區域都被套上了驚悚片的特效濾鏡。

為何天空變紅？

針對此異象，美媒《福斯天氣》（Fox Weather）報導指出，民眾無需過度恐慌，這並非超自然現象，而是熱帶氣旋逼近所導致的科學結果。

●光散射原理： 藍光的波長較短，容易在大氣中被散射；而紅、橘、粉色光的波長較長。當太陽光在大氣中穿過的路徑變長（如日出、日落或穿越濃厚沙塵）時，藍光會被散射殆盡，僅剩紅光能抵達地面。

●「鐵質」紅土助攻： 另有報導補充，澳洲西海岸富含鐵質的紅色土壤被氣旋強風捲入大氣層，這些微粒如同天然濾鏡，進一步強化了紅光的傳導，並削弱了其他顏色的波長，才會形成如此極端的「血紅」視覺。

48小時後恢復湛藍！　當地正全力清理「紅色積塵」

雖然畫面看起來十分駭人，但這場「紅色警報」來得快去得也快。鯊魚灣露營車公園指出，在短短48小時內，天空已恢復成平常熟悉的湛藍色。然而，這場異象留下的後遺症是無孔不入的粉塵，園方目前正全力清理遍布整個園區的紅色灰塵。

更多鏡週刊報導
有片／好尷尬！選美佳麗走秀「開口整排牙齒噴出」　她竟靠這招神級救援
有片／超奇葩衝突曝光！暴怒男助跑「用頭猛撞」休旅車　把自己撞送醫...網看傻眼
有片／他為何下身全裸彎腰扶汽車？　3秒驚險翻滾...騎士撞車翻上車頂又落地

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗首轟科威特命脈！　爆炸釀死
獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎
伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝
外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張
快訊／高雄駕駛撞斷電桿亡...800戶停電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估打伊朗地面戰　美軍中東戰力僅5萬

伊朗證實！革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃　生前主導封鎖荷莫茲

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝

俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

日本JR列車行駛中「車門突彈開」！　調查結果出爐

快訊／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

日本消防員下海當「風俗店小弟」！兼職3年爽賺58萬　下場曝光

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估打伊朗地面戰　美軍中東戰力僅5萬

伊朗證實！革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃　生前主導封鎖荷莫茲

3檔「抓去關」新名單　記憶體概念股青雲罰最重

桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

中壢海砂屋市場拚重建　推「市場共生」社宅

小猴Panchi跟同齡朋友打鬧　融入群體漸少與玩偶媽同框

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

你懂你的原民朋友嗎？「原民笑話」好傷　真實心聲曝光

韓大咖翻譯家遭挖出「2次性犯罪前科」！　知性暖男人設崩壞

貝萊德00985D於今掛牌　鎖定投資等級企業債

吳亞馨當媽2年挺過妊娠糖尿病　昔天天扎針：不是什麼人都可承受

【只要老大點頭】蔡壁如挺柯選民眾黨主席　黃國昌：隨時可回來接

國際熱門新聞

3歲女童被吸入泳池排水孔　小腸扯出體外

伊朗政權已更迭！　川普：原本那群死光了

即／萬那杜發生規模7.3強震！　暫無海嘯警報

伊朗議長：我們正陷入世界大戰

美軍「空中之眼」被炸爛　疑俄提供衛星情資

美伊開戰意外贏家！　喀拉蚩港轉運量暴增

寶可夢女店員遭「輪迴式下刀」狂砍數十秒！

川普認了最想奪伊朗石油　點名占領哈爾克島

伊朗嗆正等著美軍　國際油價狂飆

24小時連環轟！　以軍空襲伊朗多城

恐重演「黑鷹計畫」悲劇　美軍中東戰力僅5萬

伊朗證實！　革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃

巴基斯坦稱主辦美伊會談　伊朗嗆：把美軍地面部隊燒成灰

巧克力大劫案　12噸KitKat全消失

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面