如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

圖文／鏡週刊

末日降臨？澳洲西海岸「血紅天空」異象引發網戰。一段來自澳洲西海岸、猶如「末日電影」場景般的影片近日在網路上引起熱議。影片中，澳洲的天空呈現令人不安的血紅色，部分地區則籠罩在詭異的橘色光芒下，畫面中除了紅光，其餘物體幾乎縮減為黑、白、灰三色，顯得極不真實。不少網友驚呼：「這是火星還是世界末日？」

鯊魚灣露營區直擊：空氣詭異、萬物失去色彩

這段影片最初由澳洲鯊魚灣露營車公園（Shark Bay Caravan Park）分享。影片顯示，當地天空被徹底染紅，攝影者描述當時「外面非常詭異，到處都是灰塵」。最令人驚訝的是，由於光波影響，地面上的車輛與建築物在鏡頭下呈現出褪色般的單色調，彷彿整片區域都被套上了驚悚片的特效濾鏡。

為何天空變紅？

針對此異象，美媒《福斯天氣》（Fox Weather）報導指出，民眾無需過度恐慌，這並非超自然現象，而是熱帶氣旋逼近所導致的科學結果。

●光散射原理： 藍光的波長較短，容易在大氣中被散射；而紅、橘、粉色光的波長較長。當太陽光在大氣中穿過的路徑變長（如日出、日落或穿越濃厚沙塵）時，藍光會被散射殆盡，僅剩紅光能抵達地面。

●「鐵質」紅土助攻： 另有報導補充，澳洲西海岸富含鐵質的紅色土壤被氣旋強風捲入大氣層，這些微粒如同天然濾鏡，進一步強化了紅光的傳導，並削弱了其他顏色的波長，才會形成如此極端的「血紅」視覺。

48小時後恢復湛藍！ 當地正全力清理「紅色積塵」

雖然畫面看起來十分駭人，但這場「紅色警報」來得快去得也快。鯊魚灣露營車公園指出，在短短48小時內，天空已恢復成平常熟悉的湛藍色。然而，這場異象留下的後遺症是無孔不入的粉塵，園方目前正全力清理遍布整個園區的紅色灰塵。

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