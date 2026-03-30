亞太球場首戰爆滿卻卡網　陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

▲台南亞太棒球場首戰湧入2萬3500名球迷，創下中職戶外球場新紀錄。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南亞太棒球場29日正式啟用首戰，吸引2萬3500名球迷進場觀賽，創下中職戶外球場歷史最高進場紀錄，場面熱烈，然而賽後卻有大量球迷在社群平台反映，現場手機網路嚴重不穩，甚至出現「幾乎斷網」情況，影響觀賽體驗，引發關注。

台南市長參選人陳亭妃與市議員陳怡珍當晚也親赴現場觀賽，第一線感受球場氛圍與設施運作。兩人表示，不僅接獲許多球迷反映，自己在現場也明顯感受到網路連線困難，手機訊號不穩，無法順利進行即時分享或查詢比賽資訊，對觀賽品質造成影響。

陳亭妃指出，亞太棒球場作為台南重要體育建設指標，首場即湧入滿場人潮，顯示市民高度期待，但大型場館的通訊品質屬於基本服務，不能被忽略。她已第一時間向國家通訊傳播委員會（NCC）反映，要求全面檢討並提出具體改善方案。

陳怡珍則強調，現代觀賽已高度依賴數位應用，包括即時轉播、戰況查詢與社群互動，穩定網路是不可或缺的基礎設施，若無法負荷高人流需求，將直接影響場館評價與整體觀感。

NCC回應指出，29日賽事期間，場館內設置的臨時基地台因電力不穩，導致無法提供足夠頻寬，影響通訊品質。目前電信業者已進場檢修設備，並規劃於3月31日至4月1日賽事期間，派遣行動通訊車進駐支援，以強化訊號穩定度。

NCC進一步表示，電信業者正持續於場館內建置固定基地台設備，預計4月底前完成全面佈建。在設備尚未完工前，未來各項賽事將持續透過行動通訊車支援，以確保觀眾通訊需求。

陳亭妃與陳怡珍表示，肯定相關單位即時回應，但強調後續改善須落實且具持續性，確保類似情況不再發生。兩人也呼籲，亞太棒球場既已啟用，無論硬體或軟體服務都應同步到位，才能真正提供市民與全國球迷優質、安全且順暢的觀賽環境，朝國際級場館標準邁進。