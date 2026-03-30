家庭教育走進村里鄰！南市外展宣導＋志工力　打造幸福家庭網絡

▲台南市家庭教育中心深入校園與社區設攤宣導，擴大服務觸角。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓家庭教育服務更貼近市民生活，台南市家庭教育中心積極拓展多元宣導管道，透過外展擺攤、校園巡迴及跨局處合作等方式，將家庭教育資源送進社區與村里鄰，並結合志工力量深入基層，讓家庭支持系統不再遙遠，而是隨時可及。

市府表示，家庭教育中心每年辦理數十場外展宣導活動，除參與各級學校校慶園遊會，也結合市府大型活動設攤宣導，讓民眾在日常生活場域中即可接觸相關資源。今年度首波活動已於3月7日、8日配合「2026國際婦女節」活動推動性別平等與家庭議題，並於3月28日走入新民國小、新泰國小及柳營國小校慶，透過高密度巡迴，累計觸及近萬人次。

台南市長黃偉哲表示，家庭是社會穩定的基石，唯有家庭功能健全，城市發展才能持續向前。感謝志工長期投入第一線服務，將政策轉化為具體支持，讓市民在面對家庭議題時不再孤單。

教育局長鄭新輝指出，透過深入校園與社區的宣導模式，成功打破時間與空間限制，讓家庭教育資源不再侷限於教室或辦公場域，而能更靈活地融入市民生活。

長期參與活動的沈姓志工分享，每次擺攤宣導時，看見家長因獲得教養資訊而露出安心笑容，讓她深刻感受到這份工作的價值，「不只是知識的傳遞，更是一種陪伴與支持」。

家庭教育中心主任張冰嫈表示，志工團隊是推動家庭教育最重要的橋樑，未來除持續深化實體宣導外，也將強化數位行銷策略，鼓勵民眾加入官方LINE帳號或追蹤臉書粉專，即時掌握課程與活動資訊，讓家庭教育服務跨越時空限制。

教育局強調，未來將持續擴大宣導觸角，讓關懷與支持遍及台南每個角落，攜手打造更溫暖、穩定的幸福城市。