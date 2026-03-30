豬哥亮活派！紀錄片重返藍寶石秀場盛況　王彩樺淚謝豬大哥提攜

▲《高雄有顆藍寶石》高雄首映會，王彩樺登台獻唱〈保庇〉及〈熱線你和我〉。（圖／高雄流行音樂中心提供 ）



記者許宥孺／高雄報導

由高雄流行音樂中心出品、金馬獎導演楊力州執導的最新紀錄片《高雄有顆藍寶石》，將於4月10日全台上映。昨（29）日於高雄市立圖書館總館舉行首映會，高流執行長丁度嵐與導演楊力州，攜手黃西田、王彩樺、蘇明淵、澎澎等多位出身秀場的藝人齊聚，王彩樺更登台熱唱，帶領觀眾重溫70至90年代風靡全台的「藍寶石大歌廳」盛況。

首映儀式特別準備「大型沙漏」象徵流逝的歲月，寓意透過影像倒轉時光，找回當年的歡笑記憶。高雄市政府秘書長郭添貴感性表示，藍寶石大歌廳是高雄獨特的文化標誌。高流執行長丁度嵐則強調，這部片不只為高雄人而拍，更是致敬所有用生命提供娛樂的演藝工作者。高雄市長陳其邁日前也透過社群力挺，稱藍寶石不僅是歷史，更是街坊鄰里鮮活的共同記憶。

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▲多位從秀場舞台發跡的歌手齊聚一堂，左起王彩樺、黃西田、澎澎、蘇明淵。（圖／高雄流行音樂中心提供）



《高雄有顆藍寶石》歷時2年半拍攝，克服史料挖掘的艱難，完整拼湊出台灣娛樂產業的重要拼圖。先前釋出的預告片中，秀場天王豬哥亮那句熟悉的口頭禪「恁娘卡好」，瞬間勾起無數觀眾的記憶。拍攝團隊蒐集大量豬哥亮的語音資料與談話逐字稿，建立AI 模型重現其神韻，讓過世多年的秀場天王再度回來加班。

首映現場，「保庇天后」王彩樺獻唱〈保庇〉等經典曲目，更走下舞台與觀眾熱情互動，炒熱全場氣氛。映後訪談時，王彩樺憶及豬哥亮的提攜之情，「謝謝豬哥亮大哥，當初指定我去演《雞排英雄》，還有《大尾鱸鰻》！」不禁淚灑當場，場面動人。歌手蘇明淵也分享，去年父親辭世後，他站上藍寶石大歌廳舞台演出，總算為愛看秀的父親圓了夢。

▲首映會觀影過程中，現場笑聲與啜泣聲此起彼落，放映結束後更響起如雷掌聲。（圖／高雄流行音樂中心提供）



導演楊力州分享，希望觀眾看見的是一種「秀場精神」，在那個沒有剪接、沒有重來的時代，表演者必須直面觀眾，用才華征服現場。資深藝人黃西田看著片中老友身影，感觸良多，與澎澎細數當年情誼，逗趣互動展現出深厚的秀場革命情感。

《高雄有顆藍寶石》將於4月10日上映外，同名專書也已於3月1日上市。這部紀錄片將帶領大眾見證那個打破體制框架、全民為之瘋狂的娛樂盛世。