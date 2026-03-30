大學生淪車手！3被害人面交260萬　「單親養家還債」求輕判

▲北部林姓大學生淪詐團車手，假投資面交騙走260萬遭判刑。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

記者黃宥寧／台北報導

北部1名林姓大學生加入詐騙集團擔任面交車手，短短數日向3名被害人收取投資款共260萬元，其中一筆甚至選在東吳大學校園周邊餐車咖啡旁面交。林男辯稱家境清寒、為分擔家計才誤入歧途，盼從輕量刑，但士林地院未採納，仍分別判處有期徒刑1年7月、1年7月及1年5月。

判決指出，林生透過LINE與暱稱「人力經理－義君」的詐騙集團成員聯繫後加入組織，負責依指示與被害人面交收款，再將詐得款項轉交上游人員，並從中取得每筆600元至1200元報酬。詐騙集團先以投資獲利為由誘騙民眾，待被害人上鉤後，即安排林男出面收款，並交付偽造投資公司工作證及收據取信對方。

警方調查，3名被害人分別於不同時間與地點交付款項，其中一人於東吳大學校車咖啡附近面交100萬元，另兩筆則分別在便利商店交付90萬元，以及巷弄內交付70萬元，合計損失達260萬元。

林生到案後坦承犯行，並透過辯護人主張，自己父母離異，由母親單獨撫養，家庭經濟拮据，為分擔家計及清償家中債務，因社會經驗不足才加入詐騙集團，參與時間不長且非核心成員，請求法院減刑。

不過法官認為，被告仍可從事正當工作獲取收入，卻甘於擔任詐騙集團面交車手，且向被害人收取70萬至100萬元不等金額，危害不輕，且犯後未與被害人和解或賠償，家庭經濟困難不足以作為減刑理由，因此未予採納。

法官依不同被害人分別量刑，第一名被害人部分判處1年7月、第二名被害人部分判處1年7月、第三名被害人部分判處1年5月；另宣告偽造收據印文及扣案偽造文件均沒收。法院另指出，被告尚涉多起詐欺案件，現仍在其他法院審理中，未定應執行刑，待全部案件確定後，再由檢察官聲請合併裁定。