　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

一鏟一笑學食農！永康國小挖地瓜體驗　從產地到餐桌一次懂

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化食農教育，台南市永康國小30日結合「台南好吉曆」節氣飲食教具，以清明時節盛產的地瓜為主題，推出一系列體驗課程，從田間採收到料理上桌，帶領學生完整認識食材來源，落實「吃當季、食在地」的飲食理念。

課程中，學生走進新化瓜瓜園田區，手持鏟子實際體驗挖地瓜的樂趣，透過親身參與了解農作物的生長與採收過程；回到校園後，再進行地瓜烘焙手作，並搭配當日營養午餐推出地瓜粉蒸雞與地瓜圓甜湯等特色料理，讓孩子從產地到餐桌，完整學習飲食與環境的連結。

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，台南擁有優越自然條件，孕育多元農漁產品，其中新化地瓜年產量居全國第三，是春季具代表性的在地食材。透過食農教育讓學生認識家鄉物產，培養珍惜食物與愛護土地的觀念，也以實際行動支持在地農業發展。

教育局長鄭新輝指出，農業與飲食密不可分，學校透過在地資源設計課程，並將當季食材融入校園午餐，同時搭配餐前營養宣導，讓學生在日常生活中建立正確飲食觀念，深化節氣與作物的生活記憶。

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

永康國小校長洪國展表示，學校以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心，結合在地農民與教學資源，讓學生從體驗中學習，並將低碳環保與永續理念融入課程，讓愛鄉愛土的精神在校園扎根。

營養師王瓊嫣補充，地瓜富含膳食纖維，有助腸道健康，是營養價值高的食材。透過料理實作與品嚐，學生不僅學習烹調技巧，也能感受在地食材的美味與價值。

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，未來將持續推動多元食農教育課程，引導學生從生活中學習，培養尊重土地、珍惜食物與關懷環境的素養，讓食農教育成為孩子成長的重要養分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗首轟科威特命脈！　爆炸釀死
獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎
伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝
外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張
快訊／高雄駕駛撞斷電桿亡...800戶停電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

國手搖籃背後神隊友　台塩贊助全中運用水強化選手補給戰力

金牌背後的「球荒」　萬和國中靠1800顆羽球續命

台東打造飛盤交流盛會　「趣東盃」參賽人數成長四成

台東縣公共自行車場站達120處　串聯山海城鄉建構綠色運輸網

科學家媽媽參戰！陳玥妗代表「台灣前進陣線」角逐嘉義市東區議員

小資也能吃星級　台中旅店業餐券優惠價創年度新低

提升數位教學力　台東縣輔導團赴屏東、台南參訪拓展教學新視野

台東縣召開3月道安會報　強化清明連假交通疏導與安全管理

亞太球場首戰爆滿卻卡網　陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

國手搖籃背後神隊友　台塩贊助全中運用水強化選手補給戰力

金牌背後的「球荒」　萬和國中靠1800顆羽球續命

台東打造飛盤交流盛會　「趣東盃」參賽人數成長四成

台東縣公共自行車場站達120處　串聯山海城鄉建構綠色運輸網

科學家媽媽參戰！陳玥妗代表「台灣前進陣線」角逐嘉義市東區議員

小資也能吃星級　台中旅店業餐券優惠價創年度新低

提升數位教學力　台東縣輔導團赴屏東、台南參訪拓展教學新視野

台東縣召開3月道安會報　強化清明連假交通疏導與安全管理

亞太球場首戰爆滿卻卡網　陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

中壢海砂屋市場拚重建　推「市場共生」社宅

小猴Panchi跟同齡朋友打鬧　融入群體漸少與玩偶媽同框

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

你懂你的原民朋友嗎？「原民笑話」好傷　真實心聲曝光

韓大咖翻譯家遭挖出「2次性犯罪前科」！　知性暖男人設崩壞

貝萊德00985D於今掛牌　鎖定投資等級企業債

吳亞馨當媽2年挺過妊娠糖尿病　昔天天扎針：不是什麼人都可承受

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

吳宗憲合體咻比嘟嘩！　〈世界末日〉掀回憶殺

地方熱門新聞

斯巴達10週年前哨戰！漁光島沙地開練

南消七大虎尾寮救護訓練升級導入MARCH流程強化戰術應變

企業挺消防！安平產業園區協進會慰問南消七大隊

喪父又扛醫喪費　枋警+善心團體助弱勢

台南開堂60週年《佳里昭清宮志》新書見證一甲子信仰傳承

大林關公節4/4登場　撒烏魚子、馬卡保健品

亞太球場不只看球！台南地院進場宣導國民法官

中埔幸福小黃通車　老幼出門就醫就學不再是難事

桃園鐵路地下化等工程延宕　萬美玲發聲

從板金科到三連霸議員李中岑拚四連任有心就能發光

清明防火升級！南消五大無人機巡墓區違規用火最高可罰

亞太球場首戰爆滿卻卡網陳亭妃、陳怡珍要求全面改善通訊品質

桃園民進黨新住民諮詢站　聚焦權益與資源連結

2026風城野營祭盛大開幕

更多熱門

相關新聞

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

淡水賞櫻＋香草手作　滬尾農場推週末食農體驗一路玩到3月

淡水天元宮櫻花陸續綻放，除了賞花拍照，現在還有深度的農村玩法。新北市政府農業局表示，滬尾休閒農業區即日起至3月15日的每週六、日，推出自然與藝術結合的農場體驗活動，讓民眾來淡水觀賞櫻花與接觸在地農村風景人文，同時體驗利用天然植物素材作為材料設計的食農教育體驗活動，增進生活美學與健康。

台南紅蔥頭北門飄香！料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

台南紅蔥頭北門飄香！料理研發結合食農體驗不怕貨比貨只怕不識貨

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

「來點Tainan Vibe！」台南食農交流登場

好食好事新創展會　揭示科技如何成為新供應鏈語言

好食好事新創展會　揭示科技如何成為新供應鏈語言

開學首日黃偉哲視察永康國小籲落實防疫＋改善通學交通

開學首日黃偉哲視察永康國小籲落實防疫＋改善通學交通

關鍵字：

食農永康國小挖地瓜

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面