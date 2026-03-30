一鏟一笑學食農！永康國小挖地瓜體驗　從產地到餐桌一次懂

▲永康國小學生走入田間體驗挖地瓜，親身感受農作樂趣。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化食農教育，台南市永康國小30日結合「台南好吉曆」節氣飲食教具，以清明時節盛產的地瓜為主題，推出一系列體驗課程，從田間採收到料理上桌，帶領學生完整認識食材來源，落實「吃當季、食在地」的飲食理念。

課程中，學生走進新化瓜瓜園田區，手持鏟子實際體驗挖地瓜的樂趣，透過親身參與了解農作物的生長與採收過程；回到校園後，再進行地瓜烘焙手作，並搭配當日營養午餐推出地瓜粉蒸雞與地瓜圓甜湯等特色料理，讓孩子從產地到餐桌，完整學習飲食與環境的連結。

台南市長黃偉哲表示，台南擁有優越自然條件，孕育多元農漁產品，其中新化地瓜年產量居全國第三，是春季具代表性的在地食材。透過食農教育讓學生認識家鄉物產，培養珍惜食物與愛護土地的觀念，也以實際行動支持在地農業發展。

教育局長鄭新輝指出，農業與飲食密不可分，學校透過在地資源設計課程，並將當季食材融入校園午餐，同時搭配餐前營養宣導，讓學生在日常生活中建立正確飲食觀念，深化節氣與作物的生活記憶。

永康國小校長洪國展表示，學校以「吃在地、學在地、惜食材、愛土地」為核心，結合在地農民與教學資源，讓學生從體驗中學習，並將低碳環保與永續理念融入課程，讓愛鄉愛土的精神在校園扎根。

營養師王瓊嫣補充，地瓜富含膳食纖維，有助腸道健康，是營養價值高的食材。透過料理實作與品嚐，學生不僅學習烹調技巧，也能感受在地食材的美味與價值。

教育局表示，未來將持續推動多元食農教育課程，引導學生從生活中學習，培養尊重土地、珍惜食物與關懷環境的素養，讓食農教育成為孩子成長的重要養分。