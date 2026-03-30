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社會 社會焦點 保障人權

蘇澳烏岩角墜崖意外！攀岩女膝蓋慘骨折　黑鷹直升機急救命

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭蘇澳鎮烏岩角發生攀岩意外，一名52歲邱姓女子於攀岩過程中不慎摔落斷崖，導致膝蓋骨折及肢體多處擦挫傷，受困於地勢險峻處無法行走，空中勤務總隊空中支援，由特搜員實施吊掛下降，為傷患進行初步檢傷與擔架固定後，安全送至羅東運動公園轉診就醫。

▲▼空中勤務總隊吊掛下降救援攀岩摔落斷崖的52歲邱姓女子，並安全送扺羅東運動公園轉診就醫。。（圖／空中勤務總隊提供，下同）

▲▼空中勤務總隊吊掛下降救援攀岩摔落斷崖的52歲邱姓女子，並安全送扺羅東運動公園轉診就醫。。（圖／空中勤務總隊提供，下同）

▲▼空中勤務總隊吊掛下降救援攀岩摔落斷崖的52歲邱姓女子，並安全送扺羅東運動公園轉診就醫。。（圖／空中勤務總隊提供，下同）

空中勤務總隊今日（30日）午間接獲報案，指出宜蘭縣蘇澳鎮烏岩角發生攀岩意外。一名52歲邱姓女子於攀岩過程中不慎摔落斷崖，導致膝蓋骨折及肢體多處擦挫傷，受困於地勢險峻處無法行走，急需空中支援後送。

空勤總隊接獲申請後，隨即派遣駐守花蓮的第一大隊第三隊，由黑鷹直升機（機號 NA-715）執行救援。任務機於13時27分許，從花蓮機場起飛，沿西北面海岸線高度1,000呎執行偵巡任務，並於13時46分，迅速抵達目標海域。

經現場評估，受傷民眾受困於陡峭山壁邊緣，地理環境惡劣且作業空間受限。機組人員在完成高、低空偵察與馬力檢查後，立即進行風險評估與作業提示，隨後由特搜員實施吊掛下降。特搜員抵達地面後，迅速為傷患進行初步檢傷與擔架固定。

下午14時11分許，傷患順利吊掛上機。經初步觀察，邱女生命徵象穩定，機組員隨即將機頭定向宜蘭羅東運動公園。直升機於時14時21齲降落公園草坪，由宜蘭消防局救護車接手轉診就醫。在空勤總隊與特搜隊員的高效協作下，任務圓滿完成，展現精湛的空中救災實力。

▲▼空中勤務總隊吊掛下降救援攀岩摔落斷崖的52歲邱姓女子，並安全送扺羅東運動公園轉診就醫。。（圖／空中勤務總隊提供，下同）

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