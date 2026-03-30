草屯千年七股神木病腐危機纏身　林業署發起跨界合作救治成功

▲草屯七股神木現況。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

草屯鎮坪頂里千年樟樹「七股神木」於一年多前發生雀榕纏繞與病腐危機，經林業保育署南投分署與樹醫團隊、地方居民合作，目前已恢復健康生長，南投分署指出，後續將結合企業認養及地方協力機制，持續推動維護工作。

南投分署表示，113年12月接獲民眾反映，七股神木遭雀榕纏繞，樹勢也有衰弱情形，隨即委託日本樹醫詹鳳春團隊前往現勘，經診斷發現神木除受雀榕寄生影響，也因過去不當處理留下腐朽問題，影響樹體健康；該團隊於114年1月完成2株雀榕移除及腐朽組織清創，並於同年10月完成周邊基地改善工程，優化土壤通透性與生長空間。

▲▼草屯七股神木114年6月開工改善周邊基地，10月前基盤換土處長新根。

詹鳳春表示，過去種樹多以景觀美化為主，但在氣候變遷影響下，樹木在降溫、淨化空氣及維繫生態方面的重要性日益提升；她強調樹木不是機器，必須有足夠空間與時間，才能維持健康並發揮功能。

南投分署長李志珉指出，「七股神木」的康復不僅是技術上的成功，更是提升社會「護樹意識」的契機，未來將由草屯鎮公所規劃，引進企業認養機制並結合在地居民進行日常維護，確保這棵承載地方情感的神木能長久和諧共存。

▲南投分署今日於草屯鎮坪頂集會所辦理「坪頂七股老樟樹根系活化改良成果說明會」。