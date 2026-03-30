▲第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣，攜手13間公益機構為弱勢孩童送上兒童節驚喜。（圖／蝦皮提供，下同）

生活中心／綜合報導

兒童節前夕，蝦皮購物第四屆「蝦皮公益樂園」於3月28日在高雄義大遊樂世界圓滿落幕。蝦皮購物自啟動蝦皮公益樂園以來，已累計超過4,000名弱勢孩童與家庭參與。今年活動首度前進南台灣，攜手13間深耕在地的公益機構，邀請近2,000人次弱勢家戶與孩童共襄盛舉，高雄市政府社會局副局長葉玉如也親自蒞臨現場響應。透過大型樂園同樂活動，讓平時較少有機會走進遊樂園的家庭，也能在兒童節前夕共享難得的親子同樂時光。

大型樂園結合多元互動體驗 蝦皮為弱勢家庭打造更有溫度的節慶回憶

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過去蝦皮公益樂園多在北部舉辦，作為今年首次南下舉辦的重要場次，本屆活動也進一步強化蝦皮公益樂園的在地串聯角色。透過與高雄在地公益夥伴合作，不僅讓更多弱勢家庭得以實際走進樂園、共享親子時光，也讓企業公益行動從單一活動延伸為更具地方連結與長期陪伴意義的節慶支持。本屆「蝦皮公益樂園」現場規劃多項親子互動體驗，除可暢玩超過30項樂園設施、享用園區餐食外，蝦皮也特別設置「蝦小編禮物屋」、蝦皮體驗活動與街頭藝人演出，讓大小朋友在遊園之餘，也能感受充滿驚喜與陪伴感的節慶氛圍。其中，「蝦小編禮物屋」更準備上千份由蝦皮採購的兒童節禮物，讓孩子可依照自己的喜好選擇想要的禮物，為今年兒童節留下更難忘的回憶。

▲本屆「蝦皮公益樂園」現場規劃多項親子互動體驗，為弱勢家庭打造更有溫度的節慶回憶。

蝦皮購物企業品牌形象資深部長廖君凰表示：「今年是蝦皮購物第四次舉辦『蝦皮公益樂園』，希望提供一個親子可以一起同樂的場域，讓有需要的家庭創造珍貴回憶。今年首次前進高雄，除攜手在地公益機構擴大活動觸及，也期待透過與地方社群更緊密的合作，將資源帶到更多不同縣市與需要的角落，讓更多孩子與家庭在兒童節前夕感受到歡樂與陪伴。」

社團法人高雄市社福慈善總會執行長黃冠勳表示：「這次得知蝦皮公益樂園首次在高雄舉辦時，大家都非常興奮與期待，我們也動員超過400位大小朋友及志工一同參與。對許多平時沒有機會到樂園玩樂的家庭而言，這不只是一次出遊，更是一段難得的親子回憶；看到孩子們開心玩樂，現場氣氛熱鬧溫馨，也讓大家更加感受到這類活動對弱勢家庭的實際意義。」

▲第四屆蝦皮公益樂園首度前進南臺灣，邀請近2,000人次弱勢家戶與孩童共襄盛舉。

產官協力打造友善兒少幸福城市 高雄市社會局副局長親臨陪伴展現市府關懷

高雄市長期致力於打造「友善兒少的幸福城市」，持續關注弱勢家庭與孩子的成長與照顧，此市政願景與蝦皮購物回饋社會的公益理念不謀而合。本次活動不僅是蝦皮公益樂園首度移師高雄，更透過產官協力整合民間資源，成功擴大對在地弱勢家庭的支持網路。高雄市政府社會局副局長葉玉如於活動當天特別撥冗出席，與孩子們熱情互動，更為孩子們親自送上兒童節禮物。副局長葉玉如表示：「很高興企業把滿滿的歡樂帶到南部，高雄一直致力打造友善兒少的幸福城市，看到孩子們今天的笑容，就是最好的兒童節禮物！」藉由市府團隊的實際到場陪伴，讓首次踏入樂園的孩子們深刻感受到來自社會與城市的雙重溫暖。

從大型公益樂園到全台公益派對 蝦皮擴大兒童節關懷行動版圖

除大型「蝦皮公益樂園」活動外，蝦皮購物今年也首次於全台多地同步展開「蝦皮公益派對」，並於3月23日至4月4 日期間，依各地兒童機構服務對象與需求，規劃不同形式的節慶活動與禮物安排，擴大兒童節公益陪伴的觸及範圍。蝦皮持續以多元形式推進兒童節公益行動，讓更多需要被支持的孩子與家庭，都能擁有一個更有溫度的節日回憶。

▲除大型「蝦皮公益樂園」活動外，蝦皮購物今年也首次於全台多地同步展開「蝦皮公益派對」，擴大兒童節關懷行動版圖。

線上公益平台加碼10%蝦幣回饋 邀請民眾一鍵響應放大善意

同時，3月23日至4月4日期間，蝦皮公益線上平台專區也推出指定捐款品10%蝦幣回饋活動，邀請更多民眾透過一鍵捐款響應公益。蝦皮購物觀察，過往公益捐款多仰賴實體募款形式，受限於時間與場域，參與機會相對有限，因此將公益導入數位平台，讓「百元捐」轉變為日常生活中隨時可實踐的行動，民眾只需一鍵即可完成捐款，提升參與便利性，也串聯更多用戶的愛心力量。

▲即日起至4月4日期間，蝦皮公益線上平台專區也推出指定捐款品10_ 蝦幣回饋活動，邀請更多民眾透過一鍵捐款響應公益。

蝦皮購物與公益團體合作皆不收取成交手續費，期望與用戶攜手放大善意，共同為台灣社會注入更多溫暖與支持。數位公益機制不僅有效拓展公益單位與大眾之間的接觸管道，也讓資源得以更快速且精準地運用，進一步幫助更多有需要的家庭。

蝦皮持續以更貼近需求的方式，把兒童節的快樂送進更多需要被支持的家庭與孩子身邊。讓更多孩子都能擁有一段值得記住的節日回憶。

