塑膠袋喊缺貨、價格蠢動　士檢啟動查緝平台嚴查囤貨炒價

▲塑膠製品價格波動，士林地檢署啟動查緝平台嚴打囤貨炒價。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

一袋危機！中東局勢動盪衝擊石化原料供應，市場傳出塑膠袋短缺、價格上漲，攤商與中小企業叫苦連天。士林地檢署啟動「查緝民生犯罪聯繫平台」，並於今（30）日召開專案會議，掌握供需與價格變動，嚴查囤貨炒價，全力穩定民生物價。

會議由檢察長王以文親自主持，邀集雙北產業、經發、法制、衛生及農業等單位，並結合警調機關與塑膠製品公會代表共同參與，針對上游供應、批發通路及零售市場流通狀況進行盤點與資訊交換。

會中也針對近期市場價格波動、供應異常及銷售模式改變等現象進行研判，確認是否涉及囤積居奇、聯合漲價或其他不法情事，並建立即時通報及聯合查處機制。

▲檢察長王以文強調塑膠囤貨炒價絕不寬貸。（圖／記者黃宥寧翻攝）



王以文強調，對於影響民生物價的不法行為，將秉持「迅速反應、從嚴查辦」原則，一旦發現業者涉有囤積、操縱價格或違反公平交易等情形，除移請主管機關裁處外，若涉及刑事責任，將立即指揮警調單位展開偵辦，依法嚴懲、絕不寬貸。

士檢指出，民生物資價格穩定攸關社會安定與民眾生活品質，任何藉機牟利、擾亂市場秩序行為，均將依法究辦。未來也將配合法務部及高檢署政策，透過行政稽查與刑事偵辦雙軌機制，強化跨機關聯防，提升查緝能量。

士檢同時呼籲業者切勿囤貨哄抬價格，民眾亦應理性消費，避免過度囤購。若發現疑似囤貨或不合理漲價情形，可向相關單位檢舉，共同維護市場秩序與民生物價穩定。