　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

依法申請施工竟輸里長一通電話　港式燒臘店東投600萬崩潰想撤

▲台北市一間港式餐廳即將開幕，台電施作大電工程卻遭到當地里長刁難。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲台北市一間港式餐廳店家投入近600萬，卻因台電施作大電工程遭到當地里長刁難，開幕日期遙遙無期。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／台北報導

依法施工還要里長同意？台北市信義區一間即將營業的港式餐廳，老闆依規定向市府單位申請通過許可後，租下一處店面裝潢後準備營業，卻遭里長以里民反應為由，阻攔申請大電安裝。台電人員依規定前往施工，里長一通電話向北市府工務局反應，施工申請隨即遭到駁回，店家對於開幕日感到遙遙無期。

目前在台北市大安區、大巨蛋、松山機場、新北市林口三井outlet及新竹巨城等5地都有設點的港式燒臘飯館「極之好味」，預定在北市松菸文創旁再設分店；但據店老闆李先生表示，從去年10月份開始，陸續已投入近600萬元，並依相關單位規定申請施工裝潢，卻遇上當地里長阻礙。

▲台北市一間港式餐廳即將開幕，台電施作大電工程卻遭到當地里長刁難。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲餐廳老闆李先生表示，為了餐廳品牌形象，一切都按照法規裝潢設置。（圖／記者陸運陞攝）

李先生表示，為了餐廳品牌形象，從食材衛生到裝潢消防法規，店內完全依照相關單位標準規範，但近期在台北市松菸文創附近設點，卻讓他傷透了腦筋。起因在他依照台北市府相關規定裝潢後，為了避免過度用電影響公安，特意向台電公司申請大電使用，並陸續排定前來施工日期，當地里長卻出面阻攔。

里長向李先生表示，因受到里民反應，店家後方防火巷逃生門，必須改成向店內開啟，而排煙管也要改成露在建築外牆，引導至路面排出。但李先生表示，如依照里長所說更改，將會觸犯消防及建築相關規定，因而多次與里長溝通，商請代為轉達，最後卻仍不了了之。

本月26日早上台電人員依申請前往施工，里長仍要求不准動工挖掘路面接電，並且致電給台北市政府工務局道路挖掘管理中心，表示要求撤銷施工路證，駁回台電依規定申請開挖。讓原本以為可以順利動工，馬上即可營業的李先生大感失望，對於開店時間感到遙遙無期。

▲台北市一間港式餐廳即將開幕，台電施作大電工程卻遭到當地里長刁難。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲里長吳建德表示，並未阻擋台電施工，對於被指控卡工程則表示不耐煩。（圖／翻攝至台北市鄰里服務網）

李先生表示，從挑選地點開始就依照相關規定，並向市府及相關單位申請許可，從去年10月份至今，已經陸續投入近600萬元。之前曾與里長溝通，卻得到要求更改逃生門開啟方向，以及在建築外牆安裝排煙管線等違反規定的理由，多次向里長表達無法違規，卻得不到良好的共識。如今又卡在這，讓李先生萌生退意。

台北市政府工務局道路挖掘管理中心王主任表示，經了解台電公司所申請施工案件，已在3月16日核發路證，但26日前往施工時，里長致電表示，對於施工內容有疑慮，需要台電說明；由於路證並未取消，只需待雙方溝通完成，由台電內部系統告知日期，將會展延允許施工，將會追蹤雙方溝通進度，避免民眾受損。

台電公司北市工務段表示，本案原依台北市政府工務局路證申挖流程，核准於3月26至27日施工。於26日早上因里長意見，另需再協調施工原由，道管中心為工程緩和，暫退回26與27日開挖。與道管中心研討後，電洽里長於今天（30日）研議，其結果依申挖流程辦理作業，申挖以原路證展期方式辦理。

台北市信義區新仁里長吳建德受訪時先否認，施工當天有致電給道管中心要求停工，卻又稱有告知希望施工範圍能夠縮小，並稱施工相關路證都已簽出，「台電只要依規定施工就跟我無關，身為里長無法阻擋任何公共工程」，對於卡施工指控，卻不耐煩地說：「隨便！想怎麼說就怎麼說！」並表示不知道要協商。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗首轟科威特命脈！　爆炸釀死
獨／華南金紀念品「咖波聯名限定雙盤組」亮相　47萬股民喜迎
伊拉克空軍基地遭襲！　運輸機破大洞「炸毀起火」慘況曝
外資再砍639億元 　調節台積電、鴻海逾萬張
快訊／高雄駕駛撞斷電桿亡...800戶停電

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

10元的力量　雲林小兄妹存錢助弱勢學童圓夢！祖孫三代捐12萬

驚悚畫面曝！高雄20歲騎士對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

快訊／高雄小貨車撞斷電桿！駕駛昏迷送醫亡...800戶停電搶修

外送員車禍倒地！後方白車驚險煞停...駕駛嚇壞：還好沒撞到

大學生淪車手！3被害人面交260萬　「單親養家還債」求輕判

快訊／魂斷工地！台中男鷹架上突昏倒　消防高空搶命送醫不治

依法申請施工竟輸里長一通電話　港式燒臘店東投600萬崩潰想撤

蘇澳烏岩角墜崖意外！攀岩女膝蓋慘骨折　黑鷹直升機急救命

塑膠袋喊缺貨、價格蠢動　士檢啟動查緝平台嚴查囤貨炒價

快訊／20歲騎士對撞物流車亡！高雄一日3起重大事故2死1命危

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

10元的力量　雲林小兄妹存錢助弱勢學童圓夢！祖孫三代捐12萬

驚悚畫面曝！高雄20歲騎士對撞物流車亡　零件飛濺機車秒成廢鐵

快訊／高雄小貨車撞斷電桿！駕駛昏迷送醫亡...800戶停電搶修

外送員車禍倒地！後方白車驚險煞停...駕駛嚇壞：還好沒撞到

大學生淪車手！3被害人面交260萬　「單親養家還債」求輕判

快訊／魂斷工地！台中男鷹架上突昏倒　消防高空搶命送醫不治

依法申請施工竟輸里長一通電話　港式燒臘店東投600萬崩潰想撤

蘇澳烏岩角墜崖意外！攀岩女膝蓋慘骨折　黑鷹直升機急救命

塑膠袋喊缺貨、價格蠢動　士檢啟動查緝平台嚴查囤貨炒價

快訊／20歲騎士對撞物流車亡！高雄一日3起重大事故2死1命危

桃園蘆竹區慈母宮2026媽祖文化節　創意舞蹈競賽成績揭曉

「讓利」殺出血路！　329首周末指標案場來人破50組

中壢海砂屋市場拚重建　推「市場共生」社宅

小猴Panchi跟同齡朋友打鬧　融入群體漸少與玩偶媽同框

伊朗首轟科威特命脈！海水淡化廠爆炸釀死　90%飲水安全亮紅燈

你懂你的原民朋友嗎？「原民笑話」好傷　真實心聲曝光

韓大咖翻譯家遭挖出「2次性犯罪前科」！　知性暖男人設崩壞

貝萊德00985D於今掛牌　鎖定投資等級企業債

吳亞馨當媽2年挺過妊娠糖尿病　昔天天扎針：不是什麼人都可承受

如末日電影！澳洲「血紅天空」異象嚇壞遊客　專家揭真相

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

社會熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

陽光男當兵被霸凌亡　母大哭：謝謝來當我兒子

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷

診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝

即／健身網紅蔣政遭上銬　酒駕拒檢還毆警

北市街頭人孔蓋脫落　2人踩空摔傷

更多熱門

相關新聞

核三廠再運轉計畫今送核安會　台電後續自主安檢

核三廠再運轉計畫今送核安會　台電後續自主安檢

台電今（27）日正式提交核三廠再運轉計畫至核安會審查。台電強調，本次係依法辦理相關程序，再運轉計畫經核安會審查通過也不能立刻運轉發電，後續尚需完成自主安全檢查，通過核安會審查並換發運轉執照，才能啟動發電。

新北里長收4萬　被起訴求重判

新北里長收4萬　被起訴求重判

LNG有變數！外媒警告「台灣斷氣」　經部駁斥：5月底調度到位

LNG有變數！外媒警告「台灣斷氣」　經部駁斥：5月底調度到位

核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

核電重啟評估　經部：核二、核三復運先後尋求美廠協助

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

賴清德拋重啟核電　綠黨團：民進黨立場清楚就是安全第一

關鍵字：

台電道管中心里長

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

9男女偶像「全裸玩野球拳」私密片外洩！男偶像謝罪

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面