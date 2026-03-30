依法申請施工竟輸里長一通電話　港式燒臘店東投600萬崩潰想撤

▲台北市一間港式餐廳店家投入近600萬，卻因台電施作大電工程遭到當地里長刁難，開幕日期遙遙無期。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／台北報導

依法施工還要里長同意？台北市信義區一間即將營業的港式餐廳，老闆依規定向市府單位申請通過許可後，租下一處店面裝潢後準備營業，卻遭里長以里民反應為由，阻攔申請大電安裝。台電人員依規定前往施工，里長一通電話向北市府工務局反應，施工申請隨即遭到駁回，店家對於開幕日感到遙遙無期。

目前在台北市大安區、大巨蛋、松山機場、新北市林口三井outlet及新竹巨城等5地都有設點的港式燒臘飯館「極之好味」，預定在北市松菸文創旁再設分店；但據店老闆李先生表示，從去年10月份開始，陸續已投入近600萬元，並依相關單位規定申請施工裝潢，卻遇上當地里長阻礙。

▲餐廳老闆李先生表示，為了餐廳品牌形象，一切都按照法規裝潢設置。（圖／記者陸運陞攝）

李先生表示，為了餐廳品牌形象，從食材衛生到裝潢消防法規，店內完全依照相關單位標準規範，但近期在台北市松菸文創附近設點，卻讓他傷透了腦筋。起因在他依照台北市府相關規定裝潢後，為了避免過度用電影響公安，特意向台電公司申請大電使用，並陸續排定前來施工日期，當地里長卻出面阻攔。

里長向李先生表示，因受到里民反應，店家後方防火巷逃生門，必須改成向店內開啟，而排煙管也要改成露在建築外牆，引導至路面排出。但李先生表示，如依照里長所說更改，將會觸犯消防及建築相關規定，因而多次與里長溝通，商請代為轉達，最後卻仍不了了之。

本月26日早上台電人員依申請前往施工，里長仍要求不准動工挖掘路面接電，並且致電給台北市政府工務局道路挖掘管理中心，表示要求撤銷施工路證，駁回台電依規定申請開挖。讓原本以為可以順利動工，馬上即可營業的李先生大感失望，對於開店時間感到遙遙無期。

▲里長吳建德表示，並未阻擋台電施工，對於被指控卡工程則表示不耐煩。（圖／翻攝至台北市鄰里服務網）

李先生表示，從挑選地點開始就依照相關規定，並向市府及相關單位申請許可，從去年10月份至今，已經陸續投入近600萬元。之前曾與里長溝通，卻得到要求更改逃生門開啟方向，以及在建築外牆安裝排煙管線等違反規定的理由，多次向里長表達無法違規，卻得不到良好的共識。如今又卡在這，讓李先生萌生退意。

台北市政府工務局道路挖掘管理中心王主任表示，經了解台電公司所申請施工案件，已在3月16日核發路證，但26日前往施工時，里長致電表示，對於施工內容有疑慮，需要台電說明；由於路證並未取消，只需待雙方溝通完成，由台電內部系統告知日期，將會展延允許施工，將會追蹤雙方溝通進度，避免民眾受損。

台電公司北市工務段表示，本案原依台北市政府工務局路證申挖流程，核准於3月26至27日施工。於26日早上因里長意見，另需再協調施工原由，道管中心為工程緩和，暫退回26與27日開挖。與道管中心研討後，電洽里長於今天（30日）研議，其結果依申挖流程辦理作業，申挖以原路證展期方式辦理。

台北市信義區新仁里長吳建德受訪時先否認，施工當天有致電給道管中心要求停工，卻又稱有告知希望施工範圍能夠縮小，並稱施工相關路證都已簽出，「台電只要依規定施工就跟我無關，身為里長無法阻擋任何公共工程」，對於卡施工指控，卻不耐煩地說：「隨便！想怎麼說就怎麼說！」並表示不知道要協商。