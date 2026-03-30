桃園鐵路地下化等工程延宕　萬美玲痛批行政院怠惰不作為

▲桃園鐵路地下化等工程延宕，立委萬美玲痛批行政院怠惰不作為。（圖／擷取自萬美玲臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

立法委員萬美玲30日嚴正駁斥，行政院發言人李慧芝昨日指稱，在野黨影響中央總預算審議，導致桃園鐵路地下化等重大建設受阻，甚至點名桃園市長張善政「應能理解總預算的重要性」說法是行政院顛倒是非、混淆視聽，真正卡住桃園建設、擋住全台718億新興計畫經費的，就是行政院長卓榮泰。

萬美玲指出，桃園市民高度關注的鐵路地下化工程，原規劃總經費1048億元，卻因交通部工程延宕、原物料上漲等因素需追加769億元，變更計畫更早在去年8月20日即已簽陳行政院，但至今已逾7個月仍未核定，導致工程進度落後達16.73%，這不是預算問題，而是行政院怠惰不作為。

萬美玲批評，民進黨蘇巧慧委員跟都在去(114)年10月14日，同一天向卓院長提出重大交通建設請命案，民進黨立委蘇巧慧爭取的萬大樹林捷運修正計畫，短短一週內即獲行政院核定；反觀桃園鐵路地下化，至今仍遭擱置，形成強烈對比，令人質疑行政院為了政治利益，刻意犧牲桃園市民。

諷刺的是，行政院長卓榮泰聲稱因《財劃法》修正導致中央財源減少，需重新檢討中央補助經費比例，對此萬美玲直指，「萬大樹林捷運線」與「高雄小港林園線」同樣都需追加預算，但相關變更計畫不僅早已核定，中央負擔比例甚至分別提高4%與6%，顯見問題根本不在《財劃法》。

萬美玲強調，桃園鐵路地下化追加預算至今未獲行政院核定，根本未納入115年度交通部預算，行政院發言人卻對外宣稱桃園鐵路地下化受總預算影響，嚴重誤導社會大眾，這樣的說法不是失言，而是公然說謊，根本上行下效，跟卓榮泰院長一樣，都在欺騙國人。

萬美玲呼籲卓榮泰院長應停止政治操作，立即核定桃園鐵路地下化變更計畫，還給桃園市民應有的正義，多拖一天，相關工程費用就可能再增加，卓院長的政治決定，受影響的是全體桃園市民、浪費的更是全體國人的納稅錢。

萬美玲最後說明，立法院未審議總預算，起因是行政院未依法編列總預算，此外，依《預算法》規定，總預算未完成審議時，各部會得依上年度執行數動支，「新興資本支出及新增計畫」，經立院同意後也能動支，而立法院早已同意行政院可先行動支包括TPASS、生育補助在內的718億新興計畫預算，但因卓院長不簽署才卡關，所以張善政市長說：「全台灣都在等卓榮泰」完全正確。