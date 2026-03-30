快訊／20歲騎士對撞物流車亡！高雄一日3起重大事故2死1命危

▲20歲騎士被物流車撞擊後送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄今（30）日重大車禍接連爆，下午2時路竹區中山路又傳死亡事故，1名20歲黃姓男子騎乘機車，與對向54歲林姓男子駕駛的營業大貨車發生對撞，黃男送醫搶救後仍於下午3時許宣告不治。短短一天內，高雄已連爆3起重大車禍，造成2人死亡、1人命危。

警方初步調查，黃男當時騎乘機車，沿路竹區中山路由北往南行駛，行經缺口處時，疑似由缺口駛入快車道並左轉穿越對向車道，當場與對向南往北、由54歲林姓男子駕駛的物流車發生對撞。撞擊後，黃男人車倒地重創，由119緊急送往醫院搶救，但仍於下午3時許宣告死亡。至於營大貨車車頭也有毀損，林男並未受傷，酒測值為0，黃男則尚待抽血檢測，詳細肇事原因仍待交通大隊進一步分析研判。

而這起事故，已是高雄今天第三起重大車禍。今天上午10時許，左營區海功路與左營大路口才剛發生一起死亡車禍，63歲符姓女子騎乘機車與一輛營業大貨車發生碰撞，倒地後傷重不治，肇事的32歲林姓大貨車駕駛經酒測後沒有酒駕，詳細肇事原因仍待釐清，這起事故監視器畫面曝光後，也讓不少人看了直呼相當驚悚。

中午12時25分，大寮區鳳林三路又傳出嚴重事故。45歲黃姓男子駕駛小貨車沿鳳林三路由北往南行駛時，疑似心肌梗塞，自撞路邊電桿，整輛車車頭嚴重變形，玻璃碎滿地，就連電桿都被撞斷，撞擊力道相當驚人，警消趕抵後，發現黃男已陷入昏迷，緊急送醫搶救，目前仍命危。