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明天北台灣轉濕涼　清明假期全台連3天有雨

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

未來一周有3波鋒面影響，明天北台灣降雨機率增加，周三鋒面通過、東北季風增強，全台有雨，中部以北降溫明顯，要留意較大雨勢。清明連假有2波鋒面接力，周六至下周一全台都有降雨機會。

中央氣象署預報員賴欣國表示，明天鋒面接近，北部及宜蘭降雨機率高，有局部短暫陣雨或雷雨，午後山區也有局部短暫雷陣雨。周三鋒面通過，全台有雨，清晨至上午中部以北有局部較大雨勢。周四東北季風減弱，但華南水氣影響，西半部仍有局部短暫陣雨，其他地區多雲偶有飄雨。

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賴欣國指出，周五為鋒面空檔，各地多雲到晴，午後中部以北平地及宜花山區有局部短暫雷陣雨。周六至下周日鋒面影響，全台有雨，中部以北、宜蘭有局部大雨機率。下周日南部回到多雲天氣，其他地區仍有降雨。下周一又有一波鋒面接近，全台有雨。

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

▲▼未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

溫度方面，他表示，明天各地溫暖炎熱，高溫達29至33度，南部及台東受西南風沉降作用影響，有局部36度。周三東北季風影響，北台灣高溫降為22至24度，低溫17至18度，其他地區也略降為26至30度。周四各地高溫維持25至30度，低溫20度左右。清明連假期間北部受降雨影響，高溫略降，中南部仍有30度。

他也說，明天整天金門及馬祖，夜晚及清晨台中以北地區有局部霧或低雲，提醒民眾留意。

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