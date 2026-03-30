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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會談什麼？　郭正亮預測：大陸不會談軍購、主要還是經濟合作

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

▲鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文頻頻表態希望促成「鄭習會」，中國官方今（30日）正式宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日訪問中國大陸。對此，前立委郭正亮認為，軍購議題黨中央跟立院黨團，最好是達成一致說法，不要給人感覺是發生衝突，坦白說，大陸也不會跟你談軍購，真正要影響是去影響美國，川普去大陸不太可能不談軍購、台灣問題，所以大陸會有他的方法，所以鄭習會兩邊要談的主要還是一些項目的經濟合作。

郭正亮於節目《大新聞大爆卦》表示，鄭習會的意義是大陸覺得國共的框架還是滿重要的，很多的謠傳都不攻自破，回到雙方共同基礎九二共識、反對台獨，鄭麗文選擇從上海、江蘇上去，自己估計會拜訪一些代表性的企業、地方，堆疊具體合作的項目，因為在北京的場合，大概都是講高層次、比較核心的問題。

郭正亮提醒，但鄭麗文也不用急，因為國內還是有選舉的各種聲音，不要造成候選人不必要的困擾，而且這時候還有重大議題就是軍購，美國有4個參議員要來台灣，鄭麗文赴中的時間也是這個議題吵開的時候。

郭正亮認為，國民黨中央最好不要給人感覺跟立院黨團發生衝突，會造成好像黨中央去大陸跟國內審軍購有不同的看法，這樣就會比較複雜，這部分黨中央恐怕要了解一下立院黨團實際狀況，最好是雙方達成一致說法，這樣會比較好。

針對「鄭習會成行是否與馬英九基金會風暴、軍購預算有直接關係」？郭正亮認為，坦白說，大陸不會跟你談軍購，真正要影響是去影響美國，通過預算也不交貨，這就是政治，川普去大陸不太可能不談軍購、台灣問題，所以大陸會有他的方法。

郭正亮說，軍購的問題，台灣本來就不宜跟大陸談，這是台灣自己的事，只是要求內部立場一致，這比較關鍵，自己不認為大陸會談軍購，要影響就是去影響美國，把敏感的項目抽掉，兩邊要談的主要還是有沒有機會在一些項目做經濟合作，應該是這一類。

郭正亮說，民進黨跟台商已經完全斷線，所以台商希望能夠爭取到的一些東西，國民黨才有機會去幫忙爭取，但不是政府對政府，因為國民黨在野，只能幫忙台商去做爭取，希望大陸政府能夠幫忙，沒有執政所謂政府對政府的協議、政府層級的對口都是虛的、做不到，所以只能夠就實質工作能協助部分，去幫台商爭取福利，這比較具體。

針對「鄭習會是選情大利多還是造成黨內憂心」？郭正亮認為，候選人也太緊張，可能擔心鄭麗文會講出一些政治口號，遭到民進黨攻擊，但鄭麗文也很聰明，畢竟民進黨出身，了解民進黨會怎麼攻擊，所以不會留下語病讓他們做文章，接下來要審軍購，民進黨已經在說「你站在大陸那邊，我站在美國這邊」，但這種議題這樣理解非常好笑，美國自己都要去大陸了，而且美國搞不好希望大陸給更多經濟利多，所以鄭麗文以在野黨身分去爭取有利於台灣民眾的利多，有什麼不對？川普不是在幹同樣的事，所以當仁不讓，有機會就該講。

▼ 郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 郭正亮 。（圖／記者李毓康攝）

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