5歲童驗出「濃度破萬」毒品反應　毒媽辯「只在廚房吸」判9月

▲離譜生母在5歲幼子面前吸食毒品，法院近日審結，依妨害幼童發育罪判刑9月。（圖／123rf）



記者白珈陽／台中報導

台中市一對毒鴛鴦與5歲幼子同住，夫妻2人在孩子面前不斷吸食毒品，直至丈夫因涉販毒案遭逮，社會局緊急安置幼童時，才發現幼童體內有高濃度的毒品反應。台中地院近日將母親涉案部分審結，依妨害幼童發育罪判刑9月，可上訴。

檢警調查，女子是5歲幼童生母，與再婚的丈夫一起住在台中市東勢區租屋處，女子自2024年2月2日前某日至2024年4月25日間，以2、3天一次的頻率，在屋內吸食海洛因及安非他命；男子則從同年2月2日前某日至7月16日間，吸食相同毒品。

社會局在2024年4月間，因男子涉嫌販毒遭捕，警方通知家防中心緊急安置幼童，社工將幼童毛髮送驗，2次檢驗結果分別發現，幼童體內有甲基安非他命濃度4287pg/mg、安非他命濃度207pg/mg、海洛因濃度132pg/mg、嗎啡濃度58pg/mg。

第二次更為離譜，發現破萬數值，甲基安非他命濃度14016pg/mg、安非他命濃度774pg/mg、海洛因濃度660pg/mg、嗎啡濃度163pg/mg。

生母在審訊辯稱，雖然她有在屋內施用毒品，但沒在孩子面前使用，都是在廚房內吸毒。但法官查出，租屋處格局為2房1廳、1廚房，僅10多坪有限空間，且廚房與房間、客廳並無隔間，毒煙必然擴散全屋，顯有妨害幼童發育不確定故意，依修正前刑法第286條妨害幼童發育罪判刑9月，目前受害幼童已由社會局妥善安置。