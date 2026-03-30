「阿北吃飯很快」還吃夜市牛排　邱臣遠：這樣的人會貪汙？網戰翻

▲新竹市副市長邱臣遠。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

民眾黨不滿創黨主席柯文哲遭到重判，29日下午在台北凱道集會，訴求找回司法公平正義。新竹市副市長邱臣遠也到場發言，過去與柯文哲一起在夜市吃牛排，吃飽後柯還檢查他有沒有吃完，形容柯文哲是一個相當節省、樸實的人，「他有可能貪污嗎？」

一起去夜市吃牛排 吃完柯文哲會檢查有沒有剩



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新竹市副市長邱臣遠現身凱道，透露第一次和柯文哲見面時，走進的是一間光線偏暗的辦公室，「電燈只開一半、吃飯吃很快」，讓他留下深刻印象。

此外，邱臣遠還提到，某次與柯文哲一起去夜市吃牛排，柯文哲用餐完後，還特別檢查他有沒有把牛排吃完，「你就知道一個這麼節省的人，一個這麼樸實的人，他有可能貪污嗎？不可能。」

網友傻眼：這什麼邏輯？

影片曝光，Threads上的網友紛紛吐槽，「到底在說什麼東西？」「為什麼民眾黨黨員都有這麼奇怪的邏輯？」「所以我吃飯很快，還吃夜市牛排，就可以合理貪污了。這什麼邏輯」、「我決定每個星期六都吃素，所以我可以領諾貝爾和平獎了」、「我也喜歡吃夜市牛排，而且都點沙朗，除了三色豆都會吃光光，所以……作奸犯科都沒關係嗎」、「你在講什麼東西？吃飯吃很快跟會不會貪污有什麼關係？」不過也有網友認同代表柯節儉、不貪。

▲柯文哲向總統府怒喊「賴清德沒有用的」。（圖／記者周宸亘攝）



針對柯文哲的一審判決結果，邱臣遠26日臉書上表示，「重判17年並褫奪公權6年，我的心情非常沉重，相信這也是許多支持者此刻共同的感受。」他們始終相信柯文哲的清廉，以及推動改革的初心，對於判決中有許多爭點和落差，後續將透過上訴程序持續釐清，「在最終定讞之前，我們不會放棄任何爭取清白的機會」。

邱臣遠表示，這段時間以來，社會充滿各種聲音和壓力，讓很多人感到不安，「司法是國家的最後一道防線，應回歸證據與制度本身，維持社會對公平正義的信任」。邱臣遠強調，台灣民眾黨以堅持理性、務實、科學的價值，走出藍綠框架，這條路不會因為任何挑戰而停止，所以「請大家冷靜、堅定。越是關鍵時刻，我們越要站穩腳步、彼此陪伴」。