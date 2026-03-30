手搖控衝了！101名店跨足飲料市場插旗台中　黎明商圈成一級戰場

▲101名店、曲奇餅品牌COOKIE886也宣布跨足手搖飲市場，母集團倍爾國際餐飲推出全新品牌「吉嶼山茶 GEEYU」，首間旗艦店插旗台中黎明路商圈。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台灣手搖飲市場競爭進入白熱化階段，手搖飲業者統計，全台飲料店年營業額已突破1300億元，手搖門店數超過1.6萬家，平均每月有約40家新店開業。商機之大，連101名店、曲奇餅品牌COOKIE886也宣布跨足手搖飲市場，母集團倍爾國際餐飲推出全新品牌「吉嶼山茶 GEEYU」，首間旗艦店插旗台中黎明路商圈，掀起話題。

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▲台中黎明路商圈（公益路口至向上路口）向來是手搖飲的一級戰區。（圖／記者游瓊華攝）



台中黎明路商圈（公益路口至向上路口）向來是手搖飲的一級戰區，短短 500 公尺內已集結大苑子、大茗、五十嵐、UG、紅太陽等多家知名品牌。目前倍爾國際共有小熊菓子、法蕾、留酥以及COOKIE886等品牌，其中COOKIE886更是101排隊名店。貝爾將吉嶼山茶選在黎明商圈落腳，顯示其搶占市場決心，集團也透露，未來吉嶼山茶將逐步開放加盟。

▲吉嶼山茶將高山茶湯凝結成「花形冰磚」。（圖／記者游瓊華攝）



為了在激烈的競爭中脫穎而出，吉嶼山茶主打視覺與味覺的儀式感，與台灣茶品牌百二歲及華岡茶合作，其最具代表性的設計是將高山茶湯凝結成「花形冰磚」。隨著冰磚緩緩融化，茶香回甘層次分明，讓消費者有全新的飲用體驗。

為慶祝首店開幕，台中黎明店將於4月1日起展開試營運，祭出指定商品買一送一優惠；4月3日正式開幕當天，更推出前 50名消費者「輕烏龍茶磚奶」免費招待活動。

▲85度C在愚人節當天推出「小桃氣」大杯買一送一。（圖／85度C）



除了新品牌強勢登場，連鎖咖啡大咖 85℃ 也宣布於4月1日愚人節當天推出限時一天的快閃優惠。超人氣初戀系飲品「小桃氣」大杯祭出買一送一，以香甜蜜桃結合沁涼氣泡水，搶攻春季清爽商機。