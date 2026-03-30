行政院怒：總預算214天未審　立院挑挑揀揀718億僅2%！98%被丟包

▲行政院發言人李慧芝。（圖／記者陳家祥攝）



記者陶本和／台北報導

行政院發言人李慧芝30日表示，今年度中央政府總預算，送至立法院214天依然未審，有注意到一些地方政府首長非常關心總預算，這些首長過去皆曾擔任立法委員，應該都了解預算需要經過三讀審議，但今年度中央政府總預算連一頁都還沒開始審查，「現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包」。

李慧芝表示，基隆市長謝國樑曾任三屆立法委員，對立法院審議總預算的程序應具備相當經驗；然而，本次立法院僅是通過一個決議，而非依照《立法院職權行使法》第7條完成預算案的三讀；台北市長蔣萬安要打造南港、北士科科技廊帶，但產學界最需要的中央科技預算卻卡在立法院；而新竹地區目前正面臨極端氣候挑戰，中央正透過「多調水」、「多找水」、「多省水」等措施來協助，但整體防災應變、及更多因應方案，都需要總預算作為後盾，若總預算遲未通過，災損金與第二預備金都無法動支。

李慧芝強調，現階段立法院挑挑揀揀出來的718億元，僅占總預算的2%，且未完成三讀程序，而其他98%所有攸關民生、科技、重大建設及社福的預算都被丟包，但3兆350億的國家政府總預算是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政計畫的執行。她說，中央與地方都迫切需要總預算的通過，全台灣、全體國人、全體產業都等立法院放下政治算計、履行職責，呼籲各地方首長儘速與選區立法委員溝通，儘速審議今年度總預算。