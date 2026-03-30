AirPods被偷到中國！一票當地人喊「幫你偷回來」　網驚：友好交流

▲網友的AirPods被偷到中國。（圖／@albert._.990706授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都是使用AirPods，也曾碰過遺失的狀況，這時，iPhone「尋找」的功能就相當方便。近日就有一名網友發文透露，他的AirPods被偷走了，結果一尋找才發現，耳機居然已經被帶到中國。貼文曝光後，吸引227.5萬次瀏覽，不少中國網友也留言回應。

AirPods被偷到中國

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這名網友在Threads「@albert._.990706」上發文表示，為什麼他的AirPods被偷去中國了呢？從圖片可見，他的AirPods出現在「中華人民共和國江蘇蘇州市鈕家巷」。他也在串文下附上耳機序號，表示「雖然大概被拿去變成零件機了」。

中國網友留言，掀起討論

貼文曝光後，就有不少中國網友留言回覆，「離我直線8公里，需要幫你看看嗎」、「有沒有更具體的座標？我離得近，我去幫你偷回來」、「華強北是全世界電子產品贓物的集散地」、「在哪裡？我幫你搶回來」、「別擔心，老子給你偷回來」。不過原PO後來則說，「定位消失了，連Apple尋找都找不到了」。

還有些網友回應，「留友看大陸人多麼友善」、「我這輩子沒想過第三次國共合作會發生在脆上面」、「兩岸友好交流」、「你們太善良了，我要哭了」、「留友看我喜歡的世界」、「留友看對岸熱心民眾」、「覺得這裡的留言好可愛唷」、「留友看，太有趣了」。貼文掀起熱烈討論。