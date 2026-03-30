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辣照翻車！妹子「腿抬高1姿勢被看光」　醫傻：一堆女生喜歡露外痔

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO火辣開腿照，竟被醫師診斷出有外痔。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名女網友透露，男友幫她拍了一組「長腿抬高高」的火辣照片，她一時興起PO到成人版面，原本期待被誇身材好、很會撩，結果卻被一名門診醫師留言點破，直言她露出的其實是外痔，讓她當場社死，急忙把貼文刪掉。過去有醫師提醒，痔瘡與久坐、便秘、用力排便等因素有關，若反覆不適，應盡早就醫。

一名女網友在Dcard自曝糗事，男友幫她拍了一組「長腿抬高高」的火辣性感照，她一時心血來潮把照片PO在某個「大人的版面」上，期待會被網友稱讚「身材好、很懂撩」，沒想到被一位醫師另類線上看診。

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該名門診醫師在留言區直言，「我不太懂為什麼一堆女生會喜歡把外痔露給陌生人看…門診醫師路過」，始料未及的發展讓原PO尷尬不已，隨即把文章給刪掉。

久坐、便秘、懷孕都是痔瘡誘因！家族史也要注意

事實上，痔瘡是現代人常見的文明病之一，可能引發疼痛、灼熱、搔癢、出血及解便不全等不適症狀。台北市立聯合醫院陽明院區一般外科醫師鄭毓璋指出，痔瘡是一種常見的肛門疾病，主要因肛門周圍血管腫大、變形及皮膚增生所致，腫大的血管若位於肛門內部即形成內痔，位於肛門外側則為外痔。

鄭毓璋說明，痔瘡的成因以「壓力增加」為主，例如長時間久坐、久站或用力排便；便秘與腹瀉也是常見誘因，過硬的糞便容易造成過度用力，腹瀉則會持續刺激肛門周圍組織；此外，有家族病史者罹患機率較高，懷孕期間子宮增大壓迫骨盆區域，同樣可能提升痔瘡風險。

在治療方面，鄭毓璋表示，輕微痔瘡可透過調整飲食、養成規律排便習慣，以及使用局部止痛藥或溫水坐浴來緩解症狀；急性腫脹的痔瘡則可藉由藥物控制不適，但若要根除，仍須透過手術治療。

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