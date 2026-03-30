童樂藝起來！藝術宅急便嗨翻兒童月　8鄉鎮巡演歡樂登場！

▲雲林縣政府推出「藝術宅急便」，以「藝起長大-親子童趣」為主題，策劃多元演出內容。

圖、文／雲林縣政府提供

雲林縣政府推出「藝術宅急便」已邁入第4年，歷年累計邀請34組表演團隊參與，涵蓋街頭藝人及各類型專業表演藝術團隊，共辦理31場次演出，累積觀眾已達2萬8000觀賞人次，深受民眾好評。今年度提前於4-5月辦理，配合4月兒童節、5月母親節等節慶，以「藝起長大-親子童趣」為主題，策劃多元演出內容，邀請國際級團隊及長期於國外巡演之優秀表演團隊參與，深入雲林各鄉鎮巡演，讓整個雲林都是藝文遊樂場。

▲雲林縣政府推出「藝術宅急便」，表演團隊帶來精彩演出，為兒童月揭開歡樂序幕。

活動記者會於3月30日（一）下午1時30分於雲林表演廳大廳舉行，搶先揭開年度巡演亮點內容，邀請參與之鄉鎮長、地方代表等共同見證「藝術宅急便」正式啟動，為兒童月揭開歡樂序幕；當天除安排優秀表演團隊帶來精彩演出外，亦將正式公布本年度巡演參與之演出團隊名單及節目內容，展現整體規劃亮點。

雲林縣長張麗善表示，縣府長期致力推動表演藝術，因應近來受到歡迎的雲林表演廳上半年整修休館，特於4-5月辦理藝術宅急便，讓表演藝術熱度不變。本次邀請國際級團隊及長期於國外巡演之優秀表演團隊，深入台西、麥寮、西螺、北港、古坑、土庫、大埤及四湖等8鄉鎮，規劃兒童劇、音樂、舞蹈、馬戲及特技等多元演出類型，將豐富精彩的表演藝術直接送進社區，把整個雲林變成孩子們最歡樂的藝文遊樂場，也讓優質表演藝術深入各鄉鎮社區，縮短城鄉藝文資源落差。

▲雲林縣長張麗善表示，本次邀請國際級團隊及長期於國外巡演之優秀表演團隊，把整個雲林變成孩子們最歡樂的藝文遊樂場。

文化觀光處長謝明璇表示，「藝術宅急便」已成為雲林重要文化品牌。今年巡演除延續過往深受好評的戶外展演形式外，亦強化親子互動與參與體驗，讓不同年齡層都能輕鬆欣賞與參與；藝術宅急便集點活動於4月至5月巡迴8鄉鎮，提供免費精彩演出外，民眾於現場領取「集點卡」，看1場可蓋1點，集滿3場可兌換迷你貨櫃收納筆筒，集滿5場可換折疊露營椅，7場即換折疊收納箱。每場還有機會抽55吋大電視、氣炸鍋、露營推車、全聯禮券等大獎。

雲林的文化觀光已打造出活動品牌亮點，藝術宅急便便是其中之一，今年特別結合兒童月提前辦理，以「親子共賞、藝術陪伴」為核心，連兌換與抽獎的周邊小禮物充滿貼心設計，與時下流行的露營車、收納箱結合，滿足家庭出遊觀賞表演節目的需求，透過淺顯易懂且富創意的表演形式，引導孩子自然親近藝術，也讓家長在陪伴中共享溫馨親子時光，讓藝文成為家庭生活的一部分。

▲民眾於現場領取「集點卡」，看1場可蓋1點，集滿3場可兌換迷你貨櫃收納筆筒，集滿5場可換折疊露營椅，7場即換折疊收納箱。

今年演出場域選擇於各鄉鎮宮廟廣場、學校操場及社區開放空間，透過戶外開放式展演形式拉近藝術與地方的距離，營造熱鬧溫馨的社區氛圍；部分場次亦規劃互動橋段或體驗內容，讓孩子不只是觀眾，更能實際參與演出，在笑聲與掌聲中留下難忘回憶。本次巡演自4月起陸續展開，串聯台西、麥寮、西螺、北港、古坑、土庫、大埤及四湖等8鄉鎮，預計於5月完成巡演，場場免費入場、精彩可期，無論平日或假日皆適合作為親子出遊與休閒活動首選。

【2026雲林藝術宅急便演出資訊】

1. 北港鎮｜4/11（六）19:00｜北港1911好庫園區

演出團隊：臺灣特技團｜劇目：《時空裂縫・Y2K 復古未來派對》｜類型：特技

2. 土庫鎮｜4/18（六）16:00｜土庫順安宮

演出團隊：萬花筒劇團｜劇目：《淘氣皮皮歷險記２-我想快快長大》｜類型：兒童劇

3. 古坑鄉｜4/25（日）19:00｜古坑國小操場

演出團隊：即將成真火舞團｜劇目：《珍火馬戲團》｜類型：特技

大埤鄉｜4/26（日）16:00｜大埤鄉公所前

演出團隊：特技空間｜劇目：《行走的世界名畫》｜類型：兒童劇

4. 台西鄉｜5/2（六）19:00｜台西共融公園

演出團隊：身聲劇場｜劇目：《摘星星的人》｜類型：兒童劇

5. 四湖鄉｜5/3（六）16:00｜四湖參天宮

演出團隊：豆子劇團｜劇目：《沙漠巫婆》｜類型：兒童劇

6. 西螺鎮｜5/16（六）19:00｜西螺福興宮

演出團隊：創造焦點｜劇目：《島嶼怪誌：貓將軍》｜類型：馬戲表演

7. 麥寮鄉｜5/30（六）19:00｜麥寮社教園區

演出團隊：舞工廠舞團｜劇目：《大鳴大Fun》｜類型：戲劇

演出活動為免費入場，建議民眾提早入場，活動當日請配合現場工作人員指引。最新消息請上「雲林縣政府文化觀光處」官網或粉絲專頁查詢。