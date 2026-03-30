伊朗證實！革命衛隊海軍司令遭以色列擊斃　生前主導封鎖荷莫茲

▲ 革命衛隊證實海軍司令湯西里遇襲身亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）30日聲明證實，海軍司令湯西里（Alireza Tangsiri）已在26日的以色列空襲行動中身亡。這名強硬派指揮官2018年接掌革命衛隊海軍，正是主導近期封鎖荷莫茲海峽的關鍵人物，該海峽承載全球約20%的石油運輸量。

以色列宣稱精準致命行動成功

以色列國防部長卡茨（​Israel Katz）26日宣布行動成功時聲稱，「以色列國防軍在精準致命的行動中，擊斃革命衛隊海軍司令湯西里及多名高階海軍指揮官。」

卡茨指出，這起攻擊是給革命衛隊的警告，「以色列會追捕你們，把你們一個個消滅。」美國中央司令部司令庫柏（Brad Cooper）當天也稱，湯西里之死「使該地區更加安全」。

戰略要地阿巴斯港遇襲 情報局長同時陣亡

空襲發生於戰略要地阿巴斯港（Bandar Abbas），即伊朗最重要海軍與經濟基地，也是革命衛隊控制荷莫茲海峽行動的主要中心，革命衛隊海軍情報局長雷扎伊（Behnam Rezaei）也在這起攻擊中喪生。

湯西里在兩伊戰爭中嶄露頭角，今年1月波斯灣軍演時還宣稱，1979年伊朗革命是「受壓迫國家覺醒的新曙光」。

兩度受美國制裁 力推快艇戰術

據美國財政部資料，美方曾於2019年及2023年對湯西里實施制裁，指其監督革命衛隊海軍測試巡弋飛彈，並擔任武裝無人機開發公司董事，而這些武器目前正被用於維持海峽封鎖。湯西里力推的快艇戰術不僅威脅民用船隻，還可突破現代軍艦防禦系統。