俄羅斯驅逐英國外交官！　控從事間諜活動「命令14天內離境」

▲ 俄羅斯驅逐涉入間諜行動的英國外交官。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日宣布驅逐一名英國外交官，指控這名派駐莫斯科大使館的二等秘書從事間諜活動，威脅俄國國安。他被要求在2周內離境，成為2個月來第2起英國外交官被驅逐的事件。

FSB指控提供虛假資料、從事顛覆活動

綜合《路透》及《獨立報》等，FSB聲明指出，反情報人員揭露這名外交官「未經申報的情報身分」，發現他進行「危害俄羅斯聯邦安全的情報與顛覆活動」，更指控他試圖在非正式會議中向俄國經濟專家獲取敏感資訊，且入境時刻意提供虛假個人資料，已違反俄國法律。

俄國《共青團真理報》秘密拍攝的照片與影片，聲稱英國大使館利用奢華招待會與Chevening政府獎學金計畫，與俄國菁英培養關係以進行情報蒐集。克里姆林宮還警告，俄國公民若未經批准與英國外交官會面，可能面臨刑事追訴。

事發時機敏感 英宣布攔截俄影子艦隊

此事發生在英國首相施凱爾宣布將允許英軍登上俄國影子艦隊船隻後數日，這支由老舊油輪組成的船隊透過懸掛他國國旗走私石油與貨物，英國將聯手北歐盟國，攔截這些逃避制裁的油輪，但國防部發言人拒絕評論具體行動計畫。

英國今年1月已協助美國扣押油輪「馬利內拉號」（Marinera）；皇家海軍巡邏艇「匕首號」（HMS Dagger）也協助法國在地中海扣押另一艘受制裁船隻格林奇號（Grinch）。