綠辦外交培力營！徐國勇：台灣是主權獨立國家　走向國際不必透過中國

▲民進黨2026年「民進黨外交培力營」將於7月10日至20日舉辦。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨中央黨部今（30日）宣布，2026年「民進黨外交培力營」將於7月10日至20日舉辦。為期10天的培訓營將帶領青年政治工作者前往美國華府，展開第一線外交實務的交流與學習。民進黨秘書長徐國勇表示，台灣走向國際，並不需要透過中國或是任何一個國家，因為台灣本身就已是一個主權獨立的國家，擁有與世界自由交流的能力。

民進黨發言人吳崢開場表示，外交人才的培育，一直是民進黨高度重視的工作。本次國際部延續2024年與2025年的營隊成功，將持續辦理2026年民進黨新生代外交培力營。

民進黨秘書長徐國勇指出，2026年外交培力營將遴選出多位優秀的新生代政治工作者，鼓勵青年從腳下的根源出發，認同台灣的價值，而不受任何外在威脅的干涉。台灣走向國際，並不需要透過中國或是任何一個國家，因為台灣本身就已是一個主權獨立的國家，擁有與世界自由交流的能力。

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者詹詠淇攝）

徐國勇進一步提到，台灣近年的民主發展與經濟成長，成果有目共睹，台灣本身即具備高度的能量向世界展示實力。徐國勇指出，近年台美合作緊密，本次營隊不只是帶黨籍青年走向世界，更是讓青年們重視民主自由的可貴。

立法院外交及國防委員會召委陳冠廷表示，回望過去兩年的民進黨外交培力營，針對民進黨青年好朋友，培養了多位優秀的青年人才。民進黨鼓勵青年代表台灣走向國際，與世界對話，持續為台灣的民主、和平與繁榮而努力。尤其在國防議題上，近年台美的交流合作越發頻繁，不僅有利於雙方國家安全發展，更符合台美的共同經濟利益。本次營隊也會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心。並且讓黨內優秀人才與美國年輕政治工作者建立長期連結與合作關係。

國際部主任陳文昊指出，賴清德高度重視國際事務的青年培力工作，自上任以來，也提出「拓展政黨外交、提升國際視野、培力國際人才」三大任務，而外交培力營正是這三項任務最具體的實踐。

陳文昊說明，本次培力營將以「台美經貿」與「國安國防」作為今年的重點議題。陳文昊強調，近年從供應鏈重組到地緣政治變化，經濟與安全已經密不可分，經濟安全會是訪團與美方交流請益時的重要議題。同時，美方已經強調，台灣的安全是印太穩定與全球繁榮不可或缺的關鍵要素，也一再呼籲台灣在內的區域夥伴增加必要的投資，加強自我防衛的能力。因此，訪團會就區域安全情勢、灰色地帶威脅，以及台美安全合作等面向，與美方人員深入交流。

青年部副主任、也是2024年營隊成員之一的吳奕柔則指出，很多團員在外交培力營結束後，都持續在拓展台灣的國際能見度，讓台灣在民主自由、性別平權、經濟發展和社會韌性的成果能被世界看見。同時，除了國際部的新生代外交培力營之外，民進黨也有多個不同性質的青年營隊，包含青年部的國務青旗艦營、中國部的國安戰略培力營及性平部的女性政治培力營。這些都是在賴清德「青年議題主流化」的方針下，積極拓展青年網絡的行動。

陳文昊總結，期待透過外交培力營，讓更多「Team Taiwan」的新生代，具備面對國際經貿與戰略議題的能力。本次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月19日，審核程序包含書面審查及二階段面試。詳細活動說明及報名資格，將於民進黨官方網站及國際事務部社群平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。

▼民進黨2026年「民進黨外交培力營」。（圖／民進黨提供）