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恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估打伊朗地面戰　美軍中東戰力僅5萬

▲▼在美軍駐英國費爾福德皇家空軍基地，一架貨機正準備卸載彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲在美軍駐英國費爾福德皇家空軍基地，一架貨機正準備卸載彈藥。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普持續升高對伊朗的軍事壓力。美媒披露，目前美軍在中東地區部署兵力已突破5萬人，較平時增加約1萬人，引發外界高度關注華府是否正評估對伊朗採取地面行動，甚至不排除由特種部隊執行突襲任務，包括奪取關鍵石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）或針對濃縮鈾設施下手。

根據美媒《紐約時報》，美國軍方關係人士透露，這項兵力規模尚未納入近期增派的第82空降師傘兵2000人，以及部署在航空母艦福特號（USS Gerald R. Ford）上約4500名人員。然而「福特號日前因事故頻傳，已於3月底撤離中東並轉往歐洲，使整體兵力調度更具變數。

美軍官員指出，平時在中東的駐軍約為4萬人，分散於沙烏地阿拉伯、巴林、伊拉克、敘利亞、約旦、卡達、阿拉伯聯合大公國與科威特等地。此次增兵後，部分部隊已被部署至可直接打擊伊朗的距離範圍內，戰略意圖明顯升高。外界推測，這批傘兵可能肩負高風險任務，包括快速奪取哈格島等關鍵據點。

不過，多名軍事專家卻悲觀指出，即使美軍派遣中東兵力達到5萬人，其中仍有相當比例部署在海上，對於發動大規模地面戰而言遠遠不足。伊朗國土面積接近美國本土3分之1，人口約9300萬，地形與戰略環境複雜，若僅以現有兵力進行全面攻勢，「不僅難以攻下，更幾乎不可能長期控制」。

▲▼美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」已於27日進入美軍中央司令部責任區。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」已於27日進入美軍中央司令部責任區。（圖／達志影像／美聯社）

對比歷史案例，以色列自2023年10月對加薩展開軍事行動時，動員兵力超過30萬人；而2003年美國主導入侵伊拉克時，聯軍初期兵力也接近25萬人。相較之下，目前美軍在中東的規模顯然仍不足以支撐全面戰爭，更可能傾向局部打擊或特種作戰。

然而，特種作戰同樣風險極高。

根據美媒《CBS News》，美軍歷史上曾多次執行類似高風險任務，卻以慘痛代價收場。最著名的案例之一，是1980年為了營救美國駐德黑蘭大使館66名人質而發動的鷹爪行動（Operation Eagle Claw）。當時美軍在伊朗沙漠集結點「沙漠一號」受挫，因機械故障與沙塵暴被迫中止，撤離時更發生直升機相撞事故，最終導致8名美軍喪生，任務全面失敗。

另一場經典失敗案例則是1993年索馬利亞摩加迪休行動，也就是俗稱的黑鷹計畫。原本美軍計畫迅速逮捕軍閥穆罕默德•法拉赫•艾迪德（Mohamed Farrah Aidid）相關幹部並撤離，但過程中兩架黑鷹直升機遭擊落，導致部隊陷入巷戰，最終造成18名美軍陣亡，成為美軍特種作戰史上的重大挫敗。

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