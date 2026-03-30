TPASS通勤月票預算未撥付　蔣萬安：卓榮泰一意孤行拖累全民福祉

▲蔣萬安出席北投製片廠整建營運移轉(ROT)案-合作啟動宣告記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

藍白持續拒審115度中央政府總預算案，但在上週院會中提案要求行政院即刻核准動支新台幣718億元新興計畫預算，並以人數優勢逕付二讀且交付協商。不過桃園市長張善政日前向行政院長卓榮泰喊話，「全台灣都在等你」，遭綠委林楚茵痛批，年度最誇張的「做賊喊抓賊」。台北市長蔣萬安今（30日）下午出席活動聲援張善政痛批，「卓院長的一意孤行，只會拖累全民福祉！」

立法院會日前通過藍白提議，先放行TPASS通勤月票等38項具急迫性、預算718億元的新興計畫，但主計總處和立法院的動支公文仍卡在行政院高層手中。張善政近日呼籲卓榮泰盡速讓718億元新興計畫上路，「公文到了院長桌子，不只是公務員在等你而已，是整個台灣在等你，應趕快執行。」結果引發綠營民代和行政院發言人李慧芝回擊。

蔣萬安今天下午出席市府與朱宗慶簽署合作啟動北投製片場ROT案記者會前，被媒體問到，TPASS通勤月票案等718億元經費還卡在行政院長卓榮泰辦公室，是否會找機會出席院會向卓榮泰表達地方的焦慮？蔣萬安回應，「卓院長的一意孤行，只會拖累全民福祉」；他看到張善政也有出來講「全台都在等卓院長一個人」，強調這已經是跨縣市全民的心聲，所以除了重啟核電之外，他要再次的呼籲中央回頭是岸。

