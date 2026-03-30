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台南勞資和諧再+1　三星科技完成團體協約續簽打造優質職場

▲三星科技公司與企業工會完成團體協約續簽，勞工局長王鑫基到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

▲三星科技公司與企業工會完成團體協約續簽，勞工局長王鑫基到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市推動勞資和諧再添亮點！三星科技股份有限公司企業工會與公司30日完成團體協約續簽，在台南市勞工局見證下，展現企業與工會長期穩定互動與良好合作關係，為在地打造幸福職場再立典範。

本次簽約儀式於三星科技公司舉行，由公司經理曾家齊、工會理事長謝勝利及監事會召集人黃昭欽出席，並由台南市勞工局長王鑫基、大台南總工會副理事長陳美靜及台南市產業總工會秘書長黃育德共同見證，象徵勞資政三方攜手合作，持續推動穩健且互信的勞資關係。

▲三星科技公司與企業工會完成團體協約續簽，勞工局長王鑫基到場見證。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基表示，團體協約制度是保障勞工權益與促進企業永續經營的重要基石，勞工局長期透過入廠輔導、協商協助及法令諮詢，協助勞資雙方建立良好溝通機制，提升協商效率、降低爭議風險。此次三星科技順利完成續簽，顯示企業已將勞資協商內化為日常管理的一環，並持續深化互信基礎。

他進一步指出，本次團體協約內容涵蓋多項優於法令的措施，包括企業與員工共享經營成果等制度，不僅有助提升員工向心力，也強化企業整體競爭力，充分展現企業重視人才、回饋員工的經營理念。

勞工局強調，未來將持續推動團體協約制度，鼓勵更多企業與工會參與協商，建立穩定且具信任基礎的勞資關係，促進產業發展與勞工權益保障，攜手打造勞資雙贏的優質就業環境。

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