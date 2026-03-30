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法國YTR酷走訪「台灣最爛景點」澎湖、九份上榜！網笑：滿滿尷尬感

▲▼ 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

▲酷前往網友熱議的台灣最爛景點。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

記者施怡妏／綜合報導

在台法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷）發布新影片，以「法國人24小時只去台灣最爛景點」為主題，走訪多個被網友點名「去一次就夠」的觀光地點，包括台南水晶教堂、野柳海洋世界、野柳地質公園、九份老街，以及澎湖多座造型特殊的雕像。影片一出，立刻掀起熱論，「把冷門景點拍得很好笑，太猛」。

影片一開頭，酷先在台北街頭訪問路人，「去過一次就不會想再去的景點」有哪些，像是西門町、台北101、士林夜市、老街與九份等地，都被受訪者點名。有人直言，台灣不少老街賣的東西其實大同小異，也有人提到，觀光景點的門票、食物賣太貴。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

▲澎湖珍珠小童。（圖／翻攝自YT／Ku`s dream酷的夢）

前往澎湖尋找4座特殊雕像

其實，酷之前就拍過類似的主題，這次除了造訪台南水晶教堂、九份老街、野柳等景點，還特別飛往澎湖，尋找被網友形容造型奇特，甚至有點詭異的雕像，維持一貫風格，隨興找在地人訪談，一邊吐槽，一邊實地感受現場氛圍。旅途中，酷還遇到熱情的在地人「陳姐姐」，兩人有說有笑，最後陳姐姐還說要請客，讓他很感動，「這就是在台灣旅行中，最美的風景，太友善了！」

回到台灣本島，酷先去台南水晶教堂，一人分飾兩角，扮演新郎與新娘結婚的搞笑片段，之後跑到野柳海洋世界，衝著海豚秀而去，意外發現外國表演者跳水，竟比海豚秀有趣；隨後他前往野柳地質公園尋找女王頭，最後一站則是來到受到許多韓國人喜愛的九份老街。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB／Ku`s dream酷的夢）

▲酷的新影片「台灣的最爛景點」引發網友熱議。（圖／翻攝自IG／Ku`s dream酷的夢）

嘴上嫌景點　但最愛台灣的還是台灣人

影片的最後，酷坦言，有些景點真的沒什麼，但旅途中遇到不一樣的人事物，都是一個有趣回憶，「其實最愛這個國家的，還是台灣人自己」，發現台灣人其實很希望台灣越來越好，也會在觀光上不斷推進，「也是因為你們自己，很愛這塊土地」。

影片曝光，吸引許多網友觀看，「本來看蚵仔恐怖，結果珠貝更恐怖」、「那些雕像有夠恐怖...... 藝術不能勉強的」、「九份要平日去，甚至晚上去，不能人擠人的時間，會失去韻味」、「結尾講得好好，瞬間想哭，台灣人一直對自己不自信，又愛批評，所以當有外國人讚美台灣時，就會很卑微的收下這份讚賞」。

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