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快訊／「家樂福愛河店」確定4/30結束營業　30年地標走入回憶

▲▼家樂福愛河店,高雄陳家,陳中和物產株式會社,碾米工廠,豐邑機構,河景大樓。（圖／記者陳建宇攝）

▲家樂福愛河店確定在4月30日熄燈，30年地標將走入回憶。（圖／資料照）

記者林育綾／綜合報導

高雄愛河畔地標「家樂福愛河店」歷經多次撤店傳聞與續約後，今（30）日正式公告，因租約到期，將於4月30日晚間11時結束營業，宣告這座營運30年的賣場即將走入歷史。消息曝光後，大批網友留言表達不捨，直言這間賣場承載許多生活與家庭回憶，紛紛表示「不要啊！」、「好傷心」。

「家樂福愛河店」在臉書粉專公告，將於4月30日結束營業。公告內容指出，感謝消費者長期支持，未來將由周邊鼎山店、成功店及光華店，以及線上購物平台接續服務，並強調將嚴格保障既有會員權益，確保消費權不受影響。

▼「家樂福愛河店」在臉書公告，將於4月30日熄燈。（圖／翻攝自臉書「家樂福愛河店」）

▲▼「家樂福愛河店」在臉書公告，將於4月30日熄燈。

消息一出，不少網友在社群平台留言表示震驚與難過，有人感嘆「怎麼起起伏伏？」、「天啊啊啊啊啊好突然」、「什麼！！！好傷心」、「哭暈！」。

還有網友分享個人回憶，「超愛在這邊吃麥當勞，逛商場然後騎腳踏車遊愛河…」、「別啦…其他量販店都有段距離，家裡許多物品都來自愛河店，採買方便，也是與家人的回憶，一定一定一定要繼續經營！！！」顯見該店對不少在地民眾而言，已不只是購物場所。

家樂福愛河店創立於民國85年，是許多高雄人的共同生活記憶，而該店早在2023年2月就曾公告停業，當時即引發大批民眾前往懷舊「告別」，隨後因租約談判成功而獲得續約，得以持續營運。然而，隨著租約再次到期，家樂福今（30）日正式對外公告，確認僅剩最後1個月營業時間。

臉書粉專「高雄好過日」指出，愛河店所在地原為高雄大地主南和興產（陳家）所有，110年9月由台中豐邑機構以約42億元、每坪約119萬元價格，取得該處共3527坪住四與商四土地。當時建商即表示，會配合家樂福剩餘租約使用，待租約結束後，該地預計朝向景觀住宅大樓方向開發。

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