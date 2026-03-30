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焚化爐驚見神祕紫煙！嘉義縣環保局揭密：查扣品變身碘蒸氣

▲▼ 嘉義鹿草焚化爐冒紫煙免驚！嘉縣環保局：銷毀查扣物產生碘蒸氣，監測數值正常 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義鹿草焚化爐冒紫煙，嘉縣環保局：銷毀查扣物產生碘蒸氣，監測數值正常 。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣鹿草焚化爐（位於縣政府後方）於今（30）日上午 10 時許，煙囪竟冒出陣陣明顯的紫色濃煙，由於色彩特殊，隨即引發地方民眾關注與討論。對此，嘉義縣環保局迅速做出回應，表示該現象係因受司法機關委託銷毀查扣物品所致，目前監測數據一切正常，請鄉親安心。

▲▼ 嘉義鹿草焚化爐冒紫煙免驚！嘉縣環保局：銷毀查扣物產生碘蒸氣，監測數值正常 。（圖／記者翁伊森翻攝）

環保局指出，今日上午受司法機關委辦，進場焚燒一批淨重約 790 公斤的查扣廢棄物。由於該批物品進場前已先行搗毀，外觀難以辨識內容物，但初步確認不含金屬等禁止焚化物。當該批物料投入二號爐焚燒後，煙囪隨即排出紫色煙霧。環保局研判，此現象應與過去其他縣市案例相似，係因查扣之遊戲機台偏光板中含有碘成分，在高溫下產生「碘蒸氣」所致。

環保局強調，儘管紫色煙霧外觀驚人，但碘蒸氣在大氣中會迅速稀釋，且焚化爐即時監測系統顯示，各項空氣污染排放數值均符合標準，並無異常波動，對人體健康與周邊環境不會造成危害。環保局未來將針對司法委銷物加強抽檢管控，避免類似視覺衝擊再度引發恐慌。

環保局呼籲，民眾若發現環境異常，可第一時間聯繫通報，官方將秉持公開透明原則即時說明，守護嘉義縣的居家環境品質。

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