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寶可夢兇手「2度埋伏」踩點！犯案前30分鐘做1事　細節再曝光

▲▼日本東京池袋寶可夢中心（ Mega Tokyo）一名女店員26日遭前男友持刀襲擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本東京池袋寶可夢中心發生殺人事件。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京池袋知名商場「太陽城」（Sunshine City）寶可夢中心26日發生殺人事件，一名21歲女店員春川萌衣遭26歲前男友廣川大起持刀刺死，而兇手也在現場自刎身亡。根據警方最新調查，嫌犯在行兇前，曾兩度在店外埋伏，確認女方位置，隨後躲進廁所丟棄隨身物品，再衝入店內犯案。

兩度徘徊踩點！監視器錄下「獵殺前奏」

根據調查人員透露，監視器拍到廣川大起在案發當天中午便從川崎市的住所出發，並在案發前約30分鐘進入商場。令人毛骨悚然的是，廣川並未直接行動，而是先兩度出現在「寶可夢中心」店門口，仔細觀察在收銀台內工作的春川萌衣，確認目標在場後才展開下一步。

廁所棄物！嫌犯斷絕聯繫展現必死決心

警方發現，廣川在行兇前特地前往距離店面約30公尺處的廁所，將自己的後背包、智慧型手機等個人物品全數留在該處，隨後便持刀直衝店內。

案發當時，廣川突然衝進櫃台，對著受害者猛刺。春川萌衣雖試圖逃跑，但廣川仍持續追砍。驗屍報告顯示，春川的頸部與身體共有十多處刀傷，最終因失血過多宣告不治。而廣川在行兇後也隨即自刎，與受害者雙雙殞命。

 
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