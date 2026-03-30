全紅嬋稱巴黎奧運後很想「退役」　她嘆：曾經不怕的動作現在很怕

記者廖翊慈／綜合報導

中國跳水選手全紅嬋近日迎來19歲生日，她接受《人物》專訪時，一度哽咽落淚，坦言在巴黎奧運後，因體重失控與輿論壓力，「很想退役」，還一度向隊裡表達想暫時離開賽場，種種壓力下，甚至令她時常夢到自己從跳水台墜落。

據《人物》專訪，全紅嬋透露，自己在巴黎奧運後迎來身體發育期，加上首次來月經，體重控制變得格外困難，「當時第一次來例假，吃一點體重就會長」，外界卻不斷批評她變胖，「但我已經要餓爆了，減肥減到我感覺我都快『嘎』了。」她表示，長期壓力讓自己產生心理陰影，「看到體重計就特別害怕」，甚至直言「接受不了這麼胖的自己」。

▲全紅嬋在巴黎奧運期間，女子單人跳水10公尺台決賽奪金。（圖／路透社，下同）

她也坦言，這樣的狀態已影響到訓練，「站上跳台時『曾經不害怕的動作都很害怕』」，加上長期焦慮，導致失眠與反覆做惡夢，「常夢見『從跳台上摔下來』」，身心狀況明顯下滑。

面對外界對未來的各種追問，全紅嬋直言，「很多人問我未來不跳水了怎麼辦？你要去做什麼？你要上學嗎？你要去幹嗎？是不是要當教練什麼的，其實我都有想過，但我都不確定，我只能說當下我是想休息的，我想好好調整自己的狀態，好好去休息，好好去想想接下來要做什麼。」

她強調，目前選擇暫時離開並非確定退役，而是希望透過休息調整身心狀態，未來仍保留回到跳台的可能，「想堅持跳一跳」，但也坦言需要先克服心理障礙。

此外，全紅嬋也提到，隨著知名度提升，網路謠言不斷，「老有（謠言），很正常」，包括被傳赴泰國拍雜誌、退役讀書等消息層出不窮。最讓她難受的是親友受到牽連，「不能和朋友走太近，怕連累他們」，甚至有朋友因擔心遭網暴而主動疏遠。

她感嘆，自己已不再是過去「活潑開朗」的模樣，「想做回以前的自己，但不可能了」，回到家鄉時也產生陌生感，「家鄉全是油煙味，不是記憶裡植物的清新」。全紅嬋的家鄉因她爆紅，隨之迎來滿滿的遊客，以及琳瑯滿目的攤販。

對於未來方向，她表示仍在探索，曾考慮上學或轉任教練，也嘗試滑雪等運動，尋找新的興趣與「速度帶來的自由感」。家人則全力支持她的任何選擇，母親表示「跳不了就不跳，健康開心最重要。」

整體而言，多數網友對她的處境表達理解與支持，認為她選擇暫時休整、專注自身狀態的態度值得尊重，也呼籲外界停止過度關注與網路暴力。