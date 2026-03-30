　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　副署長郭士傑親上火線說明

記者張君豪／台北報導

今年3月警政署配發新式背心式防彈衣予全國警察機關使用，該批新採購防彈背心採用美國國家司法研究院NIJ 0101.06防彈性能測試標準，提升第一線警員執勤安全。但配發後，基層員警反映材質偏硬、尺寸不齊與裝備掛載不足等問題，警政署說明將同步進行調整與後續採購改善，相關制度與採購機制亦引發關注。

▲警政署換發新式防彈背心引發基層警憂慮，副署長郭士傑親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警政署換發新式防彈背心引發基層警憂慮，副署長郭士傑親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝、下同）


警政署指出，新式防彈衣採NIJ 0101.06標準，較舊款具備更高防護能力，可抵擋威脅性更強、射速更快之子彈，抗彈數據性能同步提升。在設計上，採胸部兩側下切版型，增加手臂活動空間與拔槍流暢度，並新增裝備掛載裝置，以因應勤務多元需求。

警政署副署長郭士傑受訪表示：「這次防彈衣在性能上確實有明顯提升，我們是用國際高規格標準，能有效擋住殺傷力更強的子彈，同時也把版型做調整，讓同仁在動作上更靈活，不會像過去那麼受限制。」

▲警政署換發新式防彈背心引發基層警憂慮，副署長郭士傑親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝）

針對員警反映「材質過硬」問題，警政署說明係因採用剛性與支撐性較高之防彈材料，以提升防護能力所致。郭士傑表示，「深知同仁最直接的感受就是比較硬，主要因防彈標準升級的關係，但安全是絕對優先考量。」

目前對於已配發防彈衣，要求廠商自4月起至各警察機關逐件調整版型，使其更貼合個別員警身型；尚未配發部分，則須完成調整後再行發放，「我們會要求廠商一件一件調整到最適合的狀態，確保同仁穿著後能兼顧防護與機動。」

在尺寸與裝備配置方面，警政署表示本次採分批驗收方式，3月先行配發XL與L尺寸，M尺寸已通過實彈測試並進入驗收程序，預計4月起陸續配發。至於裝備掛載裝置不足問題，郭士傑指出：「這部分我們也有注意到，目前正在研議增購新式戰術背心，希望能補足掛載需求，讓裝備配置更符合實際勤務。」

針對外界關注防彈裝備採購爭議，警政署說明，本次得標廠商為「通國防護裝備股份有限公司」，與過去涉以不實材料履約遭檢調搜索約談「尚極實業有限公司」無關聯。警政署指出，尚極公司相關案件已於2024年7月提起刑事告訴、民事求償並列為不良廠商，目前由台北地檢署及台北地方法院審理中。

郭士傑說明，「這次的得標廠商是通國公司，和涉案尚極公司是完全不同的。警政署絕不容許不肖廠商用不實材料履約。」但爆料者和指控警政署黑箱採購作業的民代爆料內容似有混淆。

警政署表示，已針對防彈裝備採購流程增訂更嚴謹驗收標準，以降低履約風險，並持續蒐集第一線員警使用意見，作為後續調整依據。郭士傑強調，「員警執勤安全沒有任何妥協空間，我們希望裝備能同時兼顧安全、舒適、輕便與合身，才能真正發揮保護作用。」

林秉文遭槍殺照瘋傳「頭部中彈」滿臉血！　疑有驗屍縫合痕跡

 獨／林秉文柬埔寨遭槍殺　警方頻掃蕩！疑捲當地賭場糾紛引殺機

刑事局證實林秉文喪命柬埔寨！火化後骨灰送回台　狙殺黑幕曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
440 1 2313 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
恐重演「黑鷹計畫」悲劇！川普評估地面戰　美軍中東戰力僅5萬
伊朗證實！革命衛隊海軍司令遭擊斃　生前主導封鎖荷莫茲
24小時連環轟！以色列大規模空襲炸伊朗
1股也能領！　台鹽送2000元購物金
30年「地標級家樂福」宣布結束營業　在地不捨
LINE聊天頁面3大更新一次看　「擾民新功能」還存在

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

5歲童驗出「濃度破萬」毒品反應　毒媽辯「只在廚房吸」判9月

加油被插隊按喇叭提醒　誤認發「戰鬥邀請」2男爆激烈口角

科技男「鎖袋中噴水」虐貓　桃園動保處將裁罰：貓咪已帶離安置

高雄小貨車撞電桿駕駛昏迷　路人搶命畫面曝！800戶將停電搶修

焚化爐驚見神祕紫煙！嘉義縣環保局揭密：查扣品變身碘蒸氣

警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　副署長郭士傑親上火線說明

國8新市段3連撞　轎車遭2大車夾擊慘狀曝！2人受傷送醫

免費的最貴！嘉義男領「馬力歐提燈」痛失75萬　詐團手法曝光

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

快訊／高雄大寮小貨車失控撞斷電桿！駕駛昏迷送醫

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

憂柯文哲下一個是黃國昌　趙少康：藍白立委不敢放假怕被抓去關

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

白凱道破3萬人！吃屎哥鬧場喊「柯文哲貪汙」　她哽咽宣講被打斷

蔡壁如挺柯文哲選民眾黨主席　黃國昌：只要柯點頭可隨時回來接

Red Velvet Wendy現身11年老粉婚禮！　串通新郎..哽咽謝她：為我創造美好回憶

5歲童驗出「濃度破萬」毒品反應　毒媽辯「只在廚房吸」判9月

加油被插隊按喇叭提醒　誤認發「戰鬥邀請」2男爆激烈口角

科技男「鎖袋中噴水」虐貓　桃園動保處將裁罰：貓咪已帶離安置

高雄小貨車撞電桿駕駛昏迷　路人搶命畫面曝！800戶將停電搶修

焚化爐驚見神祕紫煙！嘉義縣環保局揭密：查扣品變身碘蒸氣

警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　副署長郭士傑親上火線說明

國8新市段3連撞　轎車遭2大車夾擊慘狀曝！2人受傷送醫

免費的最貴！嘉義男領「馬力歐提燈」痛失75萬　詐團手法曝光

智力退化到2歲亡！陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

快訊／高雄大寮小貨車失控撞斷電桿！駕駛昏迷送醫

5歲童驗出「濃度破萬」毒品反應　毒媽辯「只在廚房吸」判9月

人氣實況主「住北市社宅」掀爭議　住都中心：符合資格才能抽籤

藏壽司聯名貓福珊迪推22款扭蛋　滿額再送限量文件夾、吊飾

手搖控衝了！101名店跨足飲料市場插旗台中　黎明商圈成一級戰場

加油被插隊按喇叭提醒　誤認發「戰鬥邀請」2男爆激烈口角

今年最爽《他們要殺你》想把總統府當邪教總部？陶朱隱園排第二

大阪爆發山火！70多歲阿公割草「亂丟菸蒂」　6000㎡瞬間燒光

全紅嬋稱巴黎奧運後很想「退役」　她嘆：曾經不怕的動作現在很怕

買雙北房要加購車位？他曝關鍵「走到車位的時間」：租更划算

投資強勢美國科技股　元大009820於 4／8開募

吳宗憲.咻比嘟嘩合體狂講冷笑話　小馬長頭髮...小鐘〈GO!〉被虧像復健

社會熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

20歲工讀生遭打巴掌　妹妹：絕對告到底

台南女駕駛逆向撞機車群！1騎士慘死2受傷

即／健身網紅蔣政遭上銬　酒駕拒檢還毆警

診所副院長強行摟抱女員工　噁心畫面曝

北市街頭人孔蓋脫落　2人踩空摔傷

遭掌摑工讀生驗傷結果曝　房仲經理這原因動手打人

更多熱門

相關新聞

陸製防彈布洗產地貼MIT賣國軍！黑心業者判5年2月

陸製防彈布洗產地貼MIT賣國軍！黑心業者判5年2月

國防部軍備局205廠多項防彈衣採購案，遭不肖業者鑽漏洞牟取暴利，攻衛公司楊姓負責人被控自中國進口抗彈纖維布，竟拆包重貼「台灣製造」標籤，混充國產貨交付廠商，藉此大撈7350萬餘元，高雄高分院審理後，依詐欺取財等罪，判處他5年2月徒刑，犯罪所得全數沒收。

刑事局前副局長涉恐嚇不認罪　挨告「很莫名其妙」

刑事局前副局長涉恐嚇不認罪　挨告「很莫名其妙」

悼全球殉職警　六都警局「亮藍燈」響應

悼全球殉職警　六都警局「亮藍燈」響應

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

張榮興現身嘉義燈會　化身「反詐大聲公」

獨／台灣社群平台成網軍戰場

獨／台灣社群平台成網軍戰場

關鍵字：

防彈衣警政署員警安全採購爭議裝備調整

讀者迴響

熱門新聞

甩工讀生巴掌　男子遭送辦身分曝光

「49歲房仲經理」打工讀生巴掌　公司火速開除

日本9偶像私密片外流！破7500萬觀看　爆大混戰「全裸野球拳」

房仲經理猛甩工讀生巴掌！幸福家秒開除　下午親上火線

《大學生》女星淡出螢光幕「東區顧花店」！

台南「暴力房仲」道歉了：公司、家人是無辜的

綠營1縣市變數大！　沈富雄賭「一定換人」：沒換請大家吃到飽

惡房仲甩巴掌！幸福家喊「醫療費用全負責」：勸說道歉

單依純道歉沒用！李榮浩凌晨又開嗆提1警告

即／高雄大貨車疑「內輪差」撞機車　女騎士慘死

球場掌摑工讀生！起底惡房仲2次施暴「專打頭部」

連士官長KTV包廂性侵女兵！下場曝

祈錦鈅「誰規定要結婚」突PO大肚片！

宋芸樺「緊牽高帥男友」穩交6年首度公開放閃！

30歲女吃EVE止痛藥「吃到洗腎」！多位醫師示警

更多

最夯影音

更多
聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨

聲援柯文哲嗆媒體垃圾、賴清德狗樣子　館長撂話2年消滅民進黨
破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

破冰了！吳宗憲「我超愛杰倫」 親解恩怨情仇...只要求過一件事

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

北市國中生闖紅燈險釀悲劇！驚險一瞬間...公車急煞畫面曝

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

「上凱道討公道」登場　民眾黨喊現場1萬人：對綠色獨裁戰到底

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

禾浩辰甜喊「把老婆當小女孩寵」　吳品潔羞認：被他的臉迷惑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面