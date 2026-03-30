警察新式防彈背心被嫌「比較硬」　副署長郭士傑親上火線說明

記者張君豪／台北報導



今年3月警政署配發新式背心式防彈衣予全國警察機關使用，該批新採購防彈背心採用美國國家司法研究院NIJ 0101.06防彈性能測試標準，提升第一線警員執勤安全。但配發後，基層員警反映材質偏硬、尺寸不齊與裝備掛載不足等問題，警政署說明將同步進行調整與後續採購改善，相關制度與採購機制亦引發關注。





▲警政署換發新式防彈背心引發基層警憂慮，副署長郭士傑親上火線說明。（圖／記者張君豪翻攝、下同）



警政署指出，新式防彈衣採NIJ 0101.06標準，較舊款具備更高防護能力，可抵擋威脅性更強、射速更快之子彈，抗彈數據性能同步提升。在設計上，採胸部兩側下切版型，增加手臂活動空間與拔槍流暢度，並新增裝備掛載裝置，以因應勤務多元需求。



警政署副署長郭士傑受訪表示：「這次防彈衣在性能上確實有明顯提升，我們是用國際高規格標準，能有效擋住殺傷力更強的子彈，同時也把版型做調整，讓同仁在動作上更靈活，不會像過去那麼受限制。」







針對員警反映「材質過硬」問題，警政署說明係因採用剛性與支撐性較高之防彈材料，以提升防護能力所致。郭士傑表示，「深知同仁最直接的感受就是比較硬，主要因防彈標準升級的關係，但安全是絕對優先考量。」



目前對於已配發防彈衣，要求廠商自4月起至各警察機關逐件調整版型，使其更貼合個別員警身型；尚未配發部分，則須完成調整後再行發放，「我們會要求廠商一件一件調整到最適合的狀態，確保同仁穿著後能兼顧防護與機動。」



在尺寸與裝備配置方面，警政署表示本次採分批驗收方式，3月先行配發XL與L尺寸，M尺寸已通過實彈測試並進入驗收程序，預計4月起陸續配發。至於裝備掛載裝置不足問題，郭士傑指出：「這部分我們也有注意到，目前正在研議增購新式戰術背心，希望能補足掛載需求，讓裝備配置更符合實際勤務。」



針對外界關注防彈裝備採購爭議，警政署說明，本次得標廠商為「通國防護裝備股份有限公司」，與過去涉以不實材料履約遭檢調搜索約談「尚極實業有限公司」無關聯。警政署指出，尚極公司相關案件已於2024年7月提起刑事告訴、民事求償並列為不良廠商，目前由台北地檢署及台北地方法院審理中。



郭士傑說明，「這次的得標廠商是通國公司，和涉案尚極公司是完全不同的。警政署絕不容許不肖廠商用不實材料履約。」但爆料者和指控警政署黑箱採購作業的民代爆料內容似有混淆。



警政署表示，已針對防彈裝備採購流程增訂更嚴謹驗收標準，以降低履約風險，並持續蒐集第一線員警使用意見，作為後續調整依據。郭士傑強調，「員警執勤安全沒有任何妥協空間，我們希望裝備能同時兼顧安全、舒適、輕便與合身，才能真正發揮保護作用。」

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