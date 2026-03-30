高雄小貨車撞電桿駕駛昏迷　路人搶命畫面曝！800戶將停電搶修

▲高雄小貨車失控自撞電桿，駕駛昏迷送醫 。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄大寮區鳳林三路今（30）日驚傳嚴重車禍，一輛小貨車行駛時不明原因自撞路邊電桿，不僅車頭嚴重變形，玻璃碎滿地，連電桿也被撞斷。其中，45歲駕駛黃男因猛烈撞擊昏迷，有好心民眾路過發現，緊急通報並協助司機脫困，後續並送醫搶救，至於詳細肇事原因尚待進一步釐清。

這起事故發生在今日中午12時25分接獲報案，當時黃姓男子駕駛小貨車沿鳳林三路北往南行駛，不明原因竟自撞路邊電桿。根據現場曝光畫面，小貨車車頭嚴重變形毀損，電桿也遭撞斷。

▲小貨車失控撞電桿駕駛昏迷，路人見慘況急拉人救命。（圖／民眾提供）

有民眾路過發現駕駛黃男受困在車上，人也呈現昏迷狀態，趕緊協助將黃男扛下車，後續通報警消，由救護人員送醫救治。

警方表示，全案已進行照相、測繪，詳細事故尚待釐清。台電也預計下午3:00進行搶修，故大寮區鳳林三路一帶屆時將停電，造成民眾不便，深感抱歉。

台電表示，已加派人力搶修，基於搶修作業及人力安全考量，需於15:00進行停電搶修，停電範圍包括大寮區鳳林三路19巷、37巷，仁忠路15巷、41巷，崇惠路18巷、仁和路16巷等共800戶，預計今日20:00前搶修完成，恢復供電。