最害怕的功能來了！Threads「常見1舉動」　網崩潰：不敢分享

▲原PO分享Threads文章，竟會顯示「由XXX傳送了這則貼文」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

隱私一秒洩漏！一名網友抱怨，Threads近期分享貼文時，竟會顯示「由XXX傳送了這則貼文」，讓他崩潰直呼未來不敢再分享。貼文引發共鳴，「真的很討厭這功能，幹嘛跟IG一樣」；對此，原PO曝一招破解法，只要刪除連結中「？」後參數，就可避免顯示傳送者，掀起討論。

一名網友在Threads崩潰直呼，在平台上看到不錯的貼文，時常會轉傳給親友看看，沒想到現在竟會顯示「由XXX傳送了這則貼文」，讓原PO錯愕不已，「最害怕的東西還是來了，到底為什麼要有這東西啊，以後都不能分享了」。

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底下網友也罵翻，「我都傳給大帳再傳給要傳的人，兩段式分享」、「IG也是，我覺得做這個功能的人…真的腦袋壞了，氣死」、「Ｍeta根本就是最不尊重隱私的公司」、「我也嚇一跳，之前用小帳傳一堆東西出去，頭皮一麻，還好問號之後刪掉就沒事了」、「幸好我在分享前滑到了這篇」。

刪掉網址「？」後參數！身分不外洩

對此，原PO也在留言區分享破解方法，就是把網址「？」後面參數全部刪掉，就可以正常開啟連結，「不會再出現由XX傳送，需要隱私的大家以後要記得刪！」

▲問號後面的參數刪掉即可。（圖／記者劉維榛攝）



事實上，網址中「？」後方那串字符，通常稱為UTM（Urchin Tracking Module）或其他追蹤碼，主要供網站方或行銷人員用來分析流量來源、使用者行為與廣告成效。對一般使用者而言雖無實質幫助，但若不想被行銷公司追蹤數位足跡、或擔心帳號資訊外洩，養成分享連結前先刪除問號後字串的習慣，絕對是百利而無一害。