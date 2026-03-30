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南消自研「OHCA-QA」APP上線　用數據搶命、救護品質全面升級

▲台南市消防局自主研發「OHCA-QA」APP，導入智慧科技提升救護品質。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局自主研發「OHCA-QA」APP，導入智慧科技提升救護品質。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升到院前心肺功能停止（OHCA）患者的存活出院率，台南市消防局展現科技研發實力，由緊急救護科團隊成功開發「急救品質評估系統OHCA-Quality Assessment（簡稱OHCA-QA）」APP，透過智慧科技將救護過程全面「數據化」、「標準化」，大幅提升救護品質與品管效率，並已正式提出專利申請。

消防局指出，傳統救護品管多仰賴人工回放影像與人員記憶拼湊，不僅耗時費力，也難以精準量化關鍵處置。此次研發的OHCA-QA系統，歷經數月開發，於今年1月完成初步建置並投入測試，並依據實際操作回饋，持續優化介面流暢度、功能配置與數據精準度，確保系統能貼近第一線救護需求。

該系統核心功能包含「時序精準還原」與「指標自動運算」。在時序還原方面，系統透過影像同步校正技術，讓救護現場每一秒動態皆能準確對應時間軸，品管人員只需依影片進度點選關鍵處置按鍵，即可自動記錄時間戳記；在數據運算方面，系統可自動計算CCF（胸部按壓分數），該指標與患者存活率高度相關，成功取代過往人工計時與反覆回放的繁瑣流程，讓評估更快速且客觀。

▲台南市消防局自主研發「OHCA-QA」APP，導入智慧科技提升救護品質。（記者林東良翻攝，下同）

此外，系統也整合品管回饋機制，由緊急救護科、品管人員及台南市指導醫師共同參與，針對個案分析提出具體改善建議，並透過面對面交流回饋至第一線同仁。藉由數據還原與實地指導，將過去仰賴經驗判斷的救護過程，轉化為具實證依據的專業訓練循環，讓每一次出勤都成為提升能力的契機。

台南市長黃偉哲表示，市府持續推動智慧城市建設，將科技應用於生命安全保障，此次由消防局自主研發並申請專利的系統，展現團隊從研發到實戰的整合能力，未來將持續結合大數據與專業醫療指導，與時間賽跑，提升OHCA患者的存活機會。

▲台南市消防局自主研發「OHCA-QA」APP，導入智慧科技提升救護品質。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林指出，救護品質的精進來自每一個細節的累積，OHCA-QA系統的導入，成功將傳統品管模式轉為高效率且具客觀性的數位管理，不僅減輕人員負擔，更透過專業回饋機制，強化基層救護人員的實戰能力，落實「讓救護更科學、讓精進更簡單」的目標。

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