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網購到貨「少1舉動」男友嘆自私！　兩派戰翻：他是有同理心的人

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO通常不會按完成訂單。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文表示，男友發現她網購收到貨後，都不會主動點選完成訂單，便有意幫忙點選。但她認為，若商品後續出狀況，會缺乏保障，堅持讓系統自動完成即可。未料男友卻批評她不體貼賣家，甚至說這是人品問題，讓她相當不滿。貼文曝光後，引起討論。

男友想幫忙按完成訂單

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這名女網友在Dcard上，以「蝦皮不按完成訂單，很沒品嗎？」為標題發文。原PO表示，男友借用手機時，發現她有許多訂單未點選完成，便說要幫忙按。但原PO拒絕，認為沒必要提早操作，若先點擊完成，萬一商品後續有狀況，自己反而會吃虧。

她怕吃虧，男友批自私、不體貼

然而，男友聽完後卻不斷碎念，認為賣家拿不到貨款很可憐，批評原PO不幫賣家著想、有點自私，更說這是人品問題。這番話讓原PO十分不滿，覺得自己與賣家不熟，為何要體貼對方？與此同時，她也好奇大家真的都會點按完成訂單嗎？

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「買東西收到沒問題就會馬上按，也會好評，讓人家早點拿到錢。但一樣也很討厭放著不按的那種買家。 說沒品太言重了，應該就是比較不會有同理心跟害怕吃虧的人」、「不評價你，但你男友是很溫暖善良的人，祝他找到更符合他價值觀的人」、「男友是很有同理心的人，見微知著，從你跟男友的對話，看來你不按的理由確實跟他說的一樣有點自私，是那種斤斤計較、深怕自己吃一點虧的人，但你自己覺得沒問題就好，就是觀念不同，無所謂對錯」。

也有網友則認為，「不會特別去按欸，反正遲早都會拿到錢，早按晚按差在哪？我倒覺得因為一件根本沒多大意義的小事，還要特地檢討人家、說人自私，才是無聊的道德魔人吧」、「我也不按，只是懶得開而且沒那麼常進購物App，反正都收得到錢，大一點的賣家應該是不太會在意這個問題吧」、「動不動就說人人品問題的人品才有問題，什麼事情都想要用貶低別人的方式吵贏 」。

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