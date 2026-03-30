免費的最貴！嘉義男領「馬力歐提燈」痛失75萬　詐團手法曝光

▲民眾因台灣燈會馬力歐提燈被詐騙，警方說明詐團犯罪過程 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

網路購物詐騙案件（假網拍）近期呈現高發態勢，嘉義縣警察局近日展現強勢打擊決心，由民雄、布袋分局及刑警大隊聯手偵破兩起重大假網拍詐騙案。其中一名被害人因欲領取「免費馬力歐提燈」，竟落入詐騙陷阱，財損75萬980元。

警方調查發現，詐騙集團利用 Facebook、Threads 等社群平台，以「免費贈送」或「優惠販售」限量商品為餌，誘使被害人加 LINE 私下交易。隨後提供偽造之「7-11 賣貨便」連結，佯稱被害人「未完成實名認證」，再由假客服介入，引導民眾操作網路銀行進行所謂「驗證程序」，實則將帳戶款項轉出。

案經嘉義縣警局專案小組運用大數據分析，精確鎖定車手身分。民雄分局報請地檢署指揮，於蒐證完備後執行拘提、搜索，現場查扣毒品咖啡包、愷他命及涉案手機；布袋分局與刑大亦南下屏東，於兩處據點緝捕兩名車手到案，目前正擴大追查幕後共犯。

嘉義縣警察局於今日（30 日）辦理破案記者會。根據「打詐儀錶板」分析，2月份嘉義縣受理詐騙案件118件，財損金額達2,563萬7,000 元，較去年同期顯著下降。然而，「網路購物詐騙」以37件（占 31.35%）位居發生數首位；而「投資詐騙」在財損部分仍居冠，占總額 80.71%。

警方呼籲，任何電商平台客服均不會要求民眾操作網銀進行「身分認證」。請民眾謹記「不隨意加 LINE 私下交易」、「不聽信轉帳驗證」、「不點擊不明連結」三原則。如遇可疑情事，請立即撥打 165 反詐騙專線尋求協助。